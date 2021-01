A rendőrség elutasította a percenként egymillió forintért készülő műsor ügyében tett feljelentést

Még az 5 perc Angol TV-nél is drágább műsort rendelt Digitális Akadémia munkacímmel az állami Antenna Hungária a NER titokzatos üzletemberének cégétől – írtuk meg novemberben. Ez már csak azért is érdekes, mert az állami cég maga is foglalkozik műsorkészítéssel, ráadásul a megbízott Magno Studio Kft.-ről kiugró üzleti sikerein és közpénzes megbízásain kívül gyakorlatilag semmit sem lehet tudni. A teljes cikket itt olvashatja el.

Cikkünk alapján a DK-s Vadai Ágnes írásbeli kérdést tett fel, amit Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelt, és a Budapesti Rendőr-főkapitányságra továbbított. Az ellenzéki képviselő ezután idézést kapott a rendőrségtől, ahol meg is hallgatták őt. A DK csütörtökön közölte: Vadai Ágnes levelet kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól, miszerint

a feljelentést bűncselekmény hiányában elutasították.

Vadai Ágnes rendőrségi megjelenése után Facebookon jelentkezett be, és azt mondta, 2011 óta nem járt a Gyorskocsi utcában, de most sem érti, hogy miért őt idézték be, miért nem a szerződő feleket. Elmondta, arról kérdezték több mint egy órán át, hogy honnan vannak az információi, mire ő elmondta, ami a kérdésében is szerepelt, hogy lapunk cikke alapján fordult a főügyészhez. Ezért azt javasolta a rendőröknek, hogy az Antenna Hungáriát és a titokzatos Magno Studio Kft.-t kérdezzék az ügyben.

