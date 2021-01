Jourová: Brüsszel nem fog visszariadni, hogy jelentős összegeket tartson vissza Budapesttől és Varsótól

A Népszava szemlézte Vera Jourová az osztrák Der Standard című lapnak adott interjúját. A beszélgetés apropóját az adta, hogy elkészült az Európai Unió jelentése az osztrák demokrácia helyzetéről. Az Európai Bizottság alelnöke szerint a legjobb volna a jogállami vita eldöntésére, ha a magyar és a lengyel polgárok a szavazóurnáknál tisztáznák a kérdést.

Jourová szerint Brüsszel nem fog visszariadni, hogy jelentős összegeket tartson vissza Budapesttől és Varsótól, ha azok megszegik a közös normákat, erre pedig a januártól érvényben lévő jogállami mechanizmus teremt lehetőséget. Úgy látja, hogy az Orbán-kormány ugyan próbálkozhat az időhúzással, amikor az Európai Bíróságtól kér állásfoglalást az új eszköz jogszerűségét illetően, de a fájdalmas retorziókat nem tudja elkerülni. Sok jóra viszont nem számít a 7-es cikkely alapján folyamatban lévő eljárás kapcsán, mert azt annak idején úgy alakították ki, hogy eleve nem tud hatékony lenni. Nem hitték ugyanis, hogy egyszer még igénybe kell venni.

Elmondta: más tészta a magyar, illetve más tészta a lengyel helyzet, mert Orbán Viktor apró lépésekben szalámizta le a demokráciát, legyen szó a bíróságokról, a médiáról vagy a kisebbségi jogokról. A lengyelek az igazságszolgáltatásban ajtóstul rontottak a házba, módszeresen szegték meg a hatalmi ág függetlenségét. A zsákutcából kiutat jelentene, ha Magyarország és Lengyelország meghátrálna, erre azonban nincs remény. Így jó volna, ha az emberek a megfelelő karikát ikszelnék be legközelebb a szavazólapon. Az amerikai törvényhozás lerohanása után az alelnök azt tartja a legfőbb leckének, hogy ilyesmi Európában is bármikor megeshet. Főleg ha egyes vezetők a maguk módján értelmezik az alkotmányt, mert ily módon a tűzzel játszanak. Ezért szüntelenül küzdeni kell a szabadságért, a demokráciáért. Annál is inkább, nehogy a szélsőség kiaknázza a koronaválság folytán egyre romló hangulatot.