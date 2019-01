Jómódú fideszessel reklámozza a kormány a minimálbér emelését

Ajtai Péter jól menő vállalkozó Békés megyében, ahol kétségkívül a legtöbb ember él minimálbérből.

Az Ugytudjuk.hu azt írja: Ajtai Péter, a Fidesz 2014-es bélmegyeri polgármester-jelöltje szerepel a „Magyarország jobban teljesít” szlogennel futó kormányzati propagandahirdetésben, mint lelkes munkavállaló, aki annak örvend, hogy a minimálbér idén már több mint kétszer annyi, mint 2010-ben.

A portál ezt azért is tartja érdekesnek, mert Ajtai „jól menő milliomos vállalkozóként ismert” Békés megyében, ahol egyébként a munkavállalók 60 százaléka minimálbérből él. Ehhez azt is hozzáteszik, hogy vásárlóerő-paritáson már a megemelt román minimálbér is magasabb.

Ajtainak egyébként nem ez az első szereplése, a 2018-as „Magyarország erősödik” című kiadványban overallba öltözött, kezében sárga védősisakot fogó munkásként jelent meg a kormánypárti vállalkozó.