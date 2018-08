A Vidi nem játszhat az új stadionjában, pedig állítólag kész lesz augusztus végén

Hiába kerül minimum az Európa Liga főtáblájára a Mol Vidi, a nemzetközi meccseit kölcsönpályán fogja játszani. Még akkor is, ha a kivitelező határidőre kész lesz az új, több mint 14 milliárd forintos stadionnal.

A Bajnokok Ligája- vagy Európa Liga-csoportmeccseket nem játszhatja a készülő sóstói stadionban a magyar bajnok – válaszolta a 24.hu kérdésére az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) sajtóosztálya. A székesfehérvári klub tájékoztatására hivatkoztak, amely szerint csak 2018 októberében veszik birtokba az új létesítményt.

Így készül a Mol Vidi FC, miután a Malmö kiejtésével biztossá vált, hogy legalább az Európa Liga főtábláján ott lesz (de nem kizárt, hogy a BL főtáblán folytathatják). A klub a honlapján a múlt héten közölte, hogy mivel a BL-rájátszást minimum UEFA 4-es kategóriájú stadionban kell rendezni, megállapodtak a Ferencváros otthonául szolgáló Groupama Arénával, hogy – amint az AEK Athén ellen – később a BL- vagy EL-csoportkör hazai meccsein is az Üllői úton léphessenek pályára.

De a meghirdetett menetrend alapján az idén NB I-es meccs sem várható a sóstói stadionban, a Vidi Székesfehérvár helyett a felcsúti Pancho Arénát jelölte meg az október eleji MTK, illetve a decemberben lejátszandó Honvéd, illetve Ferencváros elleni mérkőzés helyszíneként.

A stadionban történő munkálatokkal kapcsolatban nem tudunk információval szolgálni – hárították el most a Mol Vidi sajtóosztályán a kérdéseinket azzal, hogy ez a kivitelező, illetve a megrendelő önkormányzat asztala. Utóbbi nem sajnálja a közpénzt az új stadionra. Az építés lehetőségét eredetileg nettó 12,6 milliárd forintos vállalási árral nyerte el Strabag-MML és az osztrák csoport két másik leánya alkotta konzorcium A megrendelő által becsült 10,1 milliárdnál már ez is jóval több volt, de menetközben váratlan akadályok miatt nem csak elhúzódott az építkezés, hanem drágult is, a Közbeszerzési Értesítőben megjelent szerződésmódosítás alapján legutóbb már 13,5 milliárd felett állt a számláló. Az Index ennél is többről, a járulékos kiadásokkal együtt 14,3 milliárd forintról írt, azzal, hogy az önkormányzat keretét az országvédelmi alapból egészítették ki 3 milliárd forinttal.

Arra a kérdésre, hogy pontosan mikorra készül el a stadion, a kivitelező Strabag nem válaszolt a 24.hu-nak. Úgy tudjuk, azonban, hogy miután december végére csúszó átadásról cikkeztek, a Strabag áttekintette a helyzetet, és az építkezés állása alapján arra jutott az osztrák csoporthoz közeli forrásunk szerint, hogy

a szerződésben szereplő 2018. augusztus 30-ai határidőre át tudják adni a létesítményt.

Akkor is, ha pillanatnyilag még úgy néz ki a terület, mint a BNV-k előtt két nappal szokott festeni a vásárváros.

A megrendelő, a szerződést kötő székesfehérvári önkormányzatot vezető Cser-Palkovits András polgármesternek is eljuttattuk kérdéseinket: mikorra várható a stadionátadó? A határidő esetleges elmulasztása esetén milyen szankciókat alkalmazhat az önkormányzat? A polgármestertől egyelőre nem érkezett válasz, amint küldi, frissítjük a cikket.

Annyit tudjuk azonban, hogy

ha augusztus 30-án megtörténik az átadás, attól sem oldódik meg a helyzet. A stadiont ugyanis hitelesíttetni kell az MLSZ-szel és az UEFA-val is.

Erre nem került még sor, és ez nem a kivitelező dolga. Az MLSZ-ügy látszik kevésbé problémásnak. A szövetség – hatályos szabályzatai alapján – a stadionok hitelesítését az előírásoknak megfelelő dokumentumok birtokában végzi el, vagyis csak be kell nyújtani a megfelelő paksamétákat. E hitelesítés kell ahhoz, hogy a stadionban MLSZ versenyrendszerben rendezendő mérkőzést bonyolíthassanak, például NB I-es illetve Magyar Kupa mérkőzéseket.

Miután a legmagasabb, UEFA 4 kategóriájú stadion épül Székesfehérváron, a nemzetközi hitelesítésre is szükség van, ezt az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) kell elvégeznie, és ennek a procedúrának része egy helyszíni szemle is. A nemzetközi szervezet hitelesítése nélkül pedig BL- vagy EL-csoportmeccseket nem játszhat a stadionban a Vidi.

