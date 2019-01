A legdurvább karácsony – háromgyerekes család áram és fűtés nélkül az új házban

Olvasónk és felesége még 2017. novemberében írták alá az adásvételi szerződést épülő halásztelki társasházi lakásuk megvásárlására, és a kertes ikerház feléért azonmód ki is fizették a 6 millió forintos foglalót. Az összeget az építő kérésére karácsony előtt jóhiszeműen megtoldották kétmillió forinttal, azzal, hogy azt majd júniusban visszaadja. De nem tette. Akkor még nem tudták, hogy ez csak a rémálom kezdete.

Az eredeti szerződés szerint májusban kellett volna a háznak készen lennie, és úgy tervezték hogy az augusztus végére várt babájukat (harmadik gyereküket) már az új otthonba viszik haza. A baba megszületett, de a ház nem készült el. Időközben többször is átírták az adásvételi szerződést, mindig hosszabbítgatva az átadási határidőt. Ez a hitelfelvétel és a háromgyerekes 10 milliós CSOK + 10 milliós kedvezményes kamatozású hitel miatt is fontos volt, hogy a bank ne álljon el a folyósítástól.

A vizet nem engedte bekötni, az áramot kiköttette

Az építő közben folyamatosan hitegette őket, hogy „már csak két hét kell, és készen lesz a ház”. De még mindig nincs teljesen kész, ezt a nemrég kihívott igazságügyi szakértő csak megerősíteni tudta, amellett, hogy számos hibás teljesítést rögzített. Olvasóink hiába kérték többször is a befejezést saját maguk és ügyvédjük útján az építőtől, eredmény semmi. Sőt, a mester ezt állítólag annyira nehezményezte, hogy fenyegetőzött, ha nem hagyják békén, nem fejezi be a házat. Most meg már azt mondja, a befejezés nem az ő dolga – érzékeltette helyzetüket a háromgyerekes anya.

Lakbért, hogy máshol lakjanak, amíg elkészül a ház, illetve kötbért a csúszás miatt, nem volt hajlandó fizetni az eladó. Helyette hozzájárult, hogy a család beköltözzön, a kulcsokat ő adta át személyesen, és a villanyszámlákat is, hogy fizessék be. A hozzájárulást utólag tagadja. Az asszony újszülöttel már az új házba ment haza, egy olyan házba, ahol nem volt ivóvíz, és később áram sem, a fűtés nem volt használható. Ez jutott neki a meghitt időszakra, így várták a karácsonyt is.

Használatba vételi engedély vezetékes víz nélkül

Október 11-én használatba vételi engedélyt szerzett az építő, pedig a házban nem volt vezetékes víz. Ez úgy volt lehetséges, hogy valótlan adatokat szolgáltatott a járási hivatalnak az építésvezető, derül ki a kormányhivatal leveléből. Szabálytalan megoldás volt az is, hogy

az építő először a kútvizet vezette be szivattyúval a házba azzal, hogy azt használják fürdésre, mosásra, de ne igyanak belőle, mert nagyon nitrites.

Ígért ugyan víztisztítót, de ezt az ígéretét sem teljesítette. Aztán az ügyvédi levél után a szivattyút leszerelte. Mi több, miután a család beruházott egy 80 ezer forintos szivattyúba, reggelre azt is elvitte. Levelet hagyott helyette, ebben úgy tudjuk, azt írta, hogy mint a telek tulajdonosa, nem engedélyezte a vízvételezést. Egyre jobban elmérgesedett helyzet és egyre szaporodtak a háborús jelenetek.

Később a vízművek fel akarta szerelni a vízórát, bekötni a vezetékes vizet, amire az után került sor, hogy a város polgármestere is járt a helyszínen. Azonban az építő megneszelte az akciót, és hogy lehetetlenné tegye a bekötést, elvágta vevői vízcsövét. December 6-án kötötték be végül a vizet, és 12-étől mér az óra. Közben az áramszolgáltatást november 16-án lemondta a szolgáltatónál az építő, november 27-én délután le is vették a villanyórát, úgy, hogy közben otthon volt az anya a három kisgyerekkel. Sötét lett, a gyerekek sírtak, először őket nyugtatta meg. Mire kiért, már nem voltak ott a szerelők. Azóta is próbálják elérni az Elműt, hogy visszakapcsolják náluk a szolgáltatást.

Hiába akarnának fizetni, az eladó keresztbe tesz, ahol tud

A tulajdoni lapon még csak széljegyen vannak feltüntetve olvasóink, nem tulajdonosként. Kialakult ugyanis egyfajta 22-es csapdája. A bank addig nem utalja a CSOK-ot, hitelt az építőnek, amíg nem felel meg a ház a lakhatás követelményeinek. Használatba vételi engedély ugyan van, de a helyszíni banki értékbecsléskor kiderült, közművek mégsincsenek. Márpedig amíg nincs közmű, addig nem fizet a bank, és addig nem kerül a vevők tulajdonába a ház. Az építő pedig nem hajlandó intézkedni addig, amíg nem utal a bank.

A család hitelalkusza és ügyvédje is megerősítette, amit az anya elmondott. A hitelalkusz sem érti, hogyan kaphatott az építő használtba vételi engedélyt, amikor

a ház életvitelszerű tartózkodásra nem alkalmas, hiszen nincs benne víz, villany és fűtési lehetőség. Ezek nélkül az ingatlan hitelképtelen és CSOK-ot sem lehet rá adni,

ezt a bank is megerősítette. Az alkusz szerinte az építőnek, mint régi motorosnak tisztában kell lennie azzal, hogy egyik bank sem hitelez bekötött közművek nélkül.

Súrlódások az építő más ügyfeleinél is voltak, de azokban az esetekben nem akadt meg a hitelfolyósítás. Amúgy a házaspár jövedelmi, hitelfizetési szempontból teljesen megfelelt, akár több hitelt is felvehettek volna, és a bank már májusban tudta volna folyósítani a pénzeket, ha az építmény időben elkészült volna – jegyezte meg.

Embertelen körülmények

A család úgy tudott létezni decemberben a házban, hogy a szomszédon keresztül vételeznek áramot, azzal fűtik a nappalit és a gyerekszobát.

Mosni, fürödni a nő anyukájához járnak át, főzni sem tudtak, három kisgyerekkel, másfél hónapja.

Mióta beköltöztek, 5 millió forintot költöttek a házra, hogy élhetőbb legyen. A vevők szerint az eladó most már egyértelműen arra hajt, hogy a bank ne utalja a CSOK-ot és a hitelt. És hogy kitehesse a családot a házból. Meg is mondta a vevőknek hogy duplán fogják bukni a foglalót. Azt gyanítják, hogy ezen túl is nyomós anyagi okai vannak. Ugyanis a két éve 35 millió forintért leszerződött ház ma már jóval többet érhet, akár 43 millió forintért is értékesíthető.

Hiába leveleznek a két fél ügyvédei, hiába jelentette ki a család, hogy ők szeretnék kifizetni a házrészt, és ki is tudják fizetni. Az eladó úgy tudjuk, perli őket, ha nem költöznek ki.

A vevők birtokvédelmet kértek, melyet december 17-én meg is kaptak. Mivel a vízbekötés időközben megtörtént, arra kötelezték az eladót, hogy szolgáltassa vissza a vevők szivattyúját. A birtokvédelmi határozat alátámasztja azokat a tényeket, amelyeket olvasónk dokumentumokkal igazolt, és kitér arra, más, az építőhöz köthető ingatlanon is volt szabálytalan vízbekötés. Felvetik továbbá az Elmű felelősségét, hogy úgy kapcsolták ki a szolgáltatást, hogy nem értesítették a tényleges felhasználót, nem jegyeztették vele ellen a leszerelést, és nem győződtek meg az okozott károkról.

A nő úgy tudja, az építő-eladó december elején elutazott egy hónapra Thaiföldre, miközben a család áram és melegvíz nélkül kénytelen lenni. Mi is kerestük, de nem reagált.

Olvasóink ügyvédjével is beszéltünk – praxisában még nemigen fordult elő, hogy ilyen durván keresztbe tegyen egy eladó a vevőjének. Méltánytalannak tartja, hogy télvíz idején ilyen helyzetbe hozzanak egy kisgyermekes nagycsaládot. Szeretné, ha per nélkül is meg lehetne egyezni, de erre egyre kevesebb esélyt lát. A legjobb forgatókönyv az lehet, hogy visszakötik az áramot, a bank fizet, és olvasóink tulajdonba kerülnek. A legrosszabb pedig, hogy évekig pereskedhetnek.

A szövevényes ügyet valószínűleg a bíróságnak kell majd kibogoznia. Az építő ügyvédje mindenesetre azt mondja, ügyfele mindenben jogszerűen járt el. Szerinte nem arról van szó, hogy az építő nem akarja megkapni a pénzét, hanem hogy a család követett el törvénysértést. Rendőrségi feljelentést is említett.

Sosem lesz vége?

Olvasónktól januárban megtudtuk, a birtokvédelmi határozat után az eladó ügyvédje megint levágatta a vízcsövüket, visszarakta a tőlük elvett szivattyút. Az ügyvéd ugyanis így értelmezte a határozatot, hogy állítsák vissza az eredeti állapotot. Így újfent nem volt vezetékes vizük. A család saját pénzén megint visszakötette a vizet, és ismételt birtokvédelmet kértek, az áram visszaállítására.

Aztán kénytelenek voltak elhagyni a házat, mert a nagy hidegben a lakásban 13 foknál magasabb hőmérsékletet nem tudtak elérni. Féltek, hogy a gyerekek megfáznak, így holmijaik nagy részét hátrahagyva átköltöztek a háromgyerekes anya szüleihez.