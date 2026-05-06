Váratlanul kilőtt a magyar ipari termelés

Az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés, 2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a 2026 februárinál – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal első becslésében.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest.

A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az ipari termelés az év első három hónapjában 1,0%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1%-kal nőtt.

A részletes adatok a jövő héten látnak napvilágot, akkor derül ki, hogy mely ágazatoknak köszönhető a növekedés.