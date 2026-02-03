Fővárosi használtautó-kereskedésre csapott le a NAV, járművek tömegét foglalták le

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési terve szerint fokozottan ellenőrzi a használt gépjárművekkel kereskedőket, amire adótraffipaxban is felhívta az érintettek figyelmét. Ennek ellenére, célzott szűrés eredményeként, több, online piacon hirdető autókereskedő is fennakadt a dél-budapesti adórevizorok hálóján – olvasható a hatóság közleményében.

Így választották ki azt a vállalkozást, amely két beszállítójával együtt használt gépjárműveket szerzett be más uniós tagállamból az általános áfaszabályok szerint, de azokat belföldön jogtalanul különbözeti adózással értékesítette, ezzel jelentős összegű áfát elcsalva.

Ezen kívül a vevőktől érkező foglalók sem a céghez, hanem az ügyvezető magánszámlájára érkeztek.

A használtautó-piacon gyakoriak az adózatlan uniós beszerzések, a mesterséges számlázási láncolatok és a bevallás elmulasztása. A költségvetésnek okozott kár olykor több százmillió forint is lehet, ezért a NAV határozottan fellép a szabályokat kijátszó kereskedő cégekkel szemben, amelyeket egyre könnyebb kiszűrni. Még pontosabbá váltak ugyanis az adóhivatal kockázatelemzési módszerei, amelyek a nyilvánosan elérhető és a rendelkezésre álló adatok mellett az EU-s államok adatbázisait is felhasználják, a revizorok pedig nemcsak az áfa-bevallásokat vizsgálják, hanem komplexen a cég minden adókötelezettségét.

A csalárd kereskedők okozta adókülönbözet és a szankciók fedezetére a NAV lefoglalhatja a telephelyen található gépjárműveket, zárolhatja a bankszámlákat és rendelkezhet minden elérhető vagyonelemről.

A tisztességtelen gyakorlatok nemcsak költségvetési kárt okoznak, hanem súlyosan torzítják a piaci versenyt, ezért az ellenőrzések folytatódnak a szabályosan működő vállalkozások védelmében is.