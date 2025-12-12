Ezer milliárd forinttal kellene a lakosságnak hozzájárulnia a költségvetési hiány finanszírozásához jövőre

A 2026-os eredeti 4218 milliárd forintos pénzforgalmi hiányterv 5445 milliárd forintra emelkedik – derült ki novemberben. Vagyis összesen 5445 milliárd forint lesz a 2026-os költségvetés nettó finanszírozási igénye, amit az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ugyanekkora nettó kibocsátással finanszíroz. Ebből a forint intézményi finanszírozás nettó 1723 milliárd forintot fedez, a lakosság az ÁKK előrejelzése szerint nettó 1000 milliárd forinttal járul hozzá (vagyis ennyi állampapír-vásárlást terveztek be lakossági részről), míg a nettó deviza-finanszírozás 2541 milliárd forint lehet – derült ki az ÁKK szerdán bemutatott 2026-os finanszírozási tervéből

A 2026. évi teljes bruttó kibocsátás tervezett összege 16391 milliárd forint, amiből 12653 milliárd forintot (77 százalék) a forintkibocsátások, 3738 milliárd forintot (9,6 milliárd EUR, 23 százalék) a deviza-kibocsátások képviselnek.

Az ÁKK egy évvel ezelőtt még úgy számolt, hogy 2025-ben a lakosság 1323 milliárd forinttal járul hozzá a hiány finanszírozásához. A terv azonban ne, teljesült – az ÁKK 2025-re már csak 842 milliárd forintos lakossági nettó kibocsátással számol.

Az ÁKK friss adatai adataiból az Azénpénzem.hu kiszámolta, hogy november végén 11 519 milliárd forint lakossági állampapír volt az emberek kezében, ami mindössze 257 milliárd forinttal több, mint tavaly év végén. Az egyéb (diszkont kincstárjegy és intézményi papírok) esetében szeptember végére ezek a vásárlások 490 milliárd forinttal emelték a lakossági tulajdonban lévő állampapír-befektetések névértékét. (Az ÁKK adatai szerint ezekből 2136 milliárd forintnyi volt szeptember végén a lakosságnál.) Teljesen friss adatokat ezekről a papírokról nem tudunk a portál szerint, de az kiderült, hogy az ÁKK előrejelzése szerint idén összesen 842 milliárd forint lesz a lakosság kezében lévő állampapírok állományának növekménye. Ebből viszont az következik, hogy decemberre már meglehetősen csekély növekedést várnak, hiszen önmagában a 2032-es lejáratú babakötvény december 1-jei kamatfizetése 53 milliárd forinttal növelte az állományt.

Ezek után nagy kérdés, hogy 2026-ban mitől lenne annyira vonzó az embereknek az állampapír, hogy az ideinél 158 milliárddal többet, nettó 1000 milliárd forintot tegyenek még ebbe a megtakarításba.

Megjegyzik, a a kamatemelés javítana ezen a helyzeten, de azzal az a baj, hogy sokba kerül.

