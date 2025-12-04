Literenként 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni az egyik áruházlánc kútjain

Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet 95-ös vagy PRO 100-as benzint tankolni – írja az Auchan weboldala nyomán a Pénzcentrum.

Fontos tudni, hogy a kedvezmény érvényesítéséhez legalább 10 litert kell tankolni. A kupon december 5–14. között érvényes, és az applikációban lehet megtalálni.

Jelenleg az üzletlánc kútjain 550 forintba kerül a 95-ös benzin literje, a prémium üzemanyag pedig 590-be. Azaz a kuponnal – ha addig maradnak ezek az árak – 530, illetve 570 forint lesz egy liter üzemanyag.

A holtankoljak.hu friss közlése szerint csütörtökön a 95-ös benzin átlagára országosan 570 forint/liter.