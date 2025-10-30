A kormány 15 százalékos béremelést hajt végre a szociális és kulturális ágazatban januárban – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Az nem derült ki, hogy a bejelentést mihez képest kell számolni, hogy az mire vonatkozik. A szakszervezetek szerint egyelőre nem világos, mit jelent a kormány intézkedése, ahogy az sem, hogy ettől megoldódik-e a két ágazat problémája, sikerül-e felzárkóztatni a dolgozók erősen leszakadt béreit.

A szakszervezet időben letette bérrendezési javaslatát a kormány elé

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné a 24.hu-nak azt mondta, nem ismerik a részleteket, vagyis hogy mit is jelent a miniszter bejelentése.

Hozzátette, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon (SZÁÉF) elmondták, hogy szakszervezetként nem a minimálbér-, illetve a bérminimum emelésére apellálnak, hanem az ágazati pótlékok emelésére. Szerinte egy igazságos és jó elosztási javaslatot tettek le (két éve, tavaly és az idén is) a kormány asztalára az ágazati dolgozók nevében. Nem tudja, ehhez képest mit értsen „15 százalékos béremelésen”, hogy ez a minimálbér és a bérminimum januári emelésén túl értendő-e (amiről még nem tudni, hogy mennyi lesz), vagy hogy a pótlékok emelését célozzák-e.

A legutóbbi SZÁÉF-ülés október 28-án volt, akkor a szakszervezetek azt kérték a kormánytól, hogy mielőtt végső döntést hoznak, jelezzenek vissza javaslatukra, és a belső bérezési arányokat közösen alakítsák ki, az érdekvédelmi szervezetek javaslata mentén. Szerintük ugyanis a belső bérarányok rendezésével egy adott bérkeretből is sokkal jobbá lehetne tenni a bérezést, enyhíteni lehetne a lemaradásokat, a bérfeszültségeket. Ezek után érkezett a mai „15 százalékos béremelési” bejelentés.