15 százalékos béremeléskulturális ágazatmkkszszakszervezetek
Gazdaság

15 százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban: a szakszervezetet nem avatták be, hogy ez mit jelent

Hegedüs Róbert / MTI
Gulyás Gergely a Kormányinfó sajtótájékoztatón 2025. október 30-án.
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2025. 10. 30. 14:59
Hegedüs Róbert / MTI
Gulyás Gergely a Kormányinfó sajtótájékoztatón 2025. október 30-án.
A szakszervezetek nem tudják, mire vonatkozik a 15 százalékos béremelés, de azt szeretnék, ha a kormány érdemben figyelembe venné bérrendezési javaslatukat. Nem hiszik, hogy a mostani bejelentés ezt lefedné, és azt sem tudják, hogy az intézkedés megoldaná-e a súlyosan alacsony bérek problémáját. Mára a szociális ágazatban mindenki minimálbéren vagy bérminimumon van.

A kormány 15 százalékos béremelést hajt végre a szociális és kulturális ágazatban januárban – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Az nem derült ki, hogy a bejelentést mihez képest kell számolni, hogy az mire vonatkozik. A szakszervezetek szerint egyelőre nem világos, mit jelent a kormány intézkedése, ahogy az sem, hogy ettől megoldódik-e a két ágazat problémája, sikerül-e felzárkóztatni a dolgozók erősen leszakadt béreit.

A szakszervezet időben letette bérrendezési javaslatát a kormány elé

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné a 24.hu-nak azt mondta, nem ismerik a részleteket, vagyis hogy mit is jelent a miniszter bejelentése.

Varga Jennifer / 24.hu Boros Péterné beszédet mond az MKKSZ Lyukas cipőkkel a Karmelita elé című demonstráción 2025. október 6-án.

Hozzátette, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon (SZÁÉF) elmondták, hogy szakszervezetként nem a minimálbér-, illetve a bérminimum emelésére apellálnak, hanem az ágazati pótlékok emelésére. Szerinte egy igazságos és jó elosztási javaslatot tettek le (két éve, tavaly és az idén is) a kormány asztalára az ágazati dolgozók nevében. Nem tudja, ehhez képest mit értsen „15 százalékos béremelésen”, hogy ez a minimálbér és a bérminimum januári emelésén túl értendő-e (amiről még nem tudni, hogy mennyi lesz), vagy hogy a pótlékok emelését célozzák-e.

A legutóbbi SZÁÉF-ülés október 28-án volt, akkor a szakszervezetek azt kérték a kormánytól, hogy mielőtt végső döntést hoznak, jelezzenek vissza javaslatukra, és a belső bérezési arányokat közösen alakítsák ki, az érdekvédelmi szervezetek javaslata mentén. Szerintük ugyanis a belső bérarányok rendezésével egy adott bérkeretből is sokkal jobbá lehetne tenni a bérezést, enyhíteni lehetne a lemaradásokat, a bérfeszültségeket. Ezek után érkezett a mai „15 százalékos béremelési” bejelentés.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Távozik Demeter Szilárd a Közgyűjteményi Központ éléről
„A halottak napja az imádság ideje, nem a tökös vidámságé vagy az ijesztő fejes díszítéseké” – betiltotta a családi tökfaragást a polgármester Zebegényben
Demszky Gábor: Saját koporsójába veri a szöget a kormány
Orbán Viktor majdnem elfelejtett válaszolni Orbán Viktornak
Demeter Szilárd a 24.hu-nak: Azt a részét a munkának, amihez én kellettem, elvégeztük
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik