Magára hagytak 20 millió forintnyi illegális árut egy budapesti piacon

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 10. 27. 11:50
Mohos Márton / 24.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei két, látszólag gazdátlan helyszínen is nagy fogást csináltak a fővárosban: egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le – olvasható az adóhivatal honlapján.

A Golgota téri piac parkolójában járőröző pénzügyőrök egy magára hagyott gépjárműre lettek figyelmesek. A szélvédőn keresztül is jól látszott, hogy a hátsó üléseken fekete nejlonzsákokban magyar zárjegy nélküli cigaretták sorakoznak. A közelben senki sem tudta, kié lehet az autó. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a jármű ugyan egy gazdálkodó nevén van, de már kivonták a forgalomból. A vezetőoldali ablak és ajtó nyitva volt, így a pénzügyőrök átvizsgálták, majd az 1,3 millió forint értékű árut lefoglalták.

A helyszíni intézkedés után a pénzügyőrök tovább vizsgálódtak a piac területén. Ezúttal egy nyitott raktárhelyiség keltette fel a figyelmüket, amelynek ablakán benézve hatalmas kartondobozokban dohánytermékeket láttak meg. A raktárból végül 8600 doboz különféle márkájú cigaretta, 32 kilogramm vágott fogyasztási dohány és többszáz e-cigaretta került elő, több mint húszmillió forint értékben.

Feltehetően a tulajdonosok megneszelték a pénzügyőri jelenlétet, és sietve elhagyták a helyszínt – ez magyarázhatja, hogy mind az autó, mind a raktár nyitva állt és gazdátlanul maradt.

A NAV mindkét ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást. A „gazdátlan” dohánytermékek sorsa ezzel eldőlt – ezek a termékek már biztosan nem kerülnek a feketepiacra.

