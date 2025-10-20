Hadjárat indult a Revolut ellen: fizethetnek az ATM-es ügyfelek

Nemrég arról értesülhetett a bő kétmilliós magyar revolutos közösség, hogy az OTP, vagyis a legnagyobb hazai ATM-hálózat üzemeltetője különdíjat vezetett be a külföldi kártyás készpénzfelvételekre, így a Revolut és a Wise kártyáival végzett műveletekre is – emlékeztetnek a Telex cikkében.

A történet régebbre nyúlik vissza. 2023. április 30-tól először az Erste vezetett be váratlanul különdíjat a bankcsoportján kívüli külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre a bank saját hálózatában. A díj mértéke kártyás készpénzfelvételenként 1200 forint lett, amit a kártyát kibocsátó banknak fizetett díjon felül, kifejezetten az Erste számára kell megfizetni. A készpénzfelvétel a számlakivonaton tehát úgy látszik, mintha 1200 forinttal többet vett volna fel az ügyfél az ATM-ből.

A hitelintézet egyértelműen a hazai revolutosokat célozta meg ezzel, akik akkor már szép nagy számban, valahol 500 ezer és 1 millió között lehettek.

Aztán lépett az OTP is

Az OTP Bank 2025. szeptember 19-től vezetett be egy ugyanolyan díjat, mint az Erste. A hitelintézetnél egy külföldi kártyás ATM készpénzfelvétel ettől kezdve 1 999 forinttal kerül többe, mindez a Revolutnak fizetett díjon felül. Az euró bankjeggyel üzemelő ATM-ekben pedig 4,99 euróval kell többet fizetni a külföldi kártyával felvett készpénzre. A különdíj alól – az Erstéhez hasonlóan – mentesülnek az OTP-csoporthoz tartozó külföldi kártyák birtokosai, és természetesen minden Magyarországon kibocsátott bankkártyával rendelkező ügyfél, legyen az OTP-s vagy sem.

Fontos hangsúlyozni, hogy a törvényben garantált ingyenes készpénzfelvétel szabályaiban nem történt változás.

Az OTP Bank mindössze csak egy különdíjat vezetett be a külföldi kártyákkal végzett készpénzfelvételekre, így a Revolut és a Wise kártyáira is.

Mit tehetnek most a revolutosok?

Az ATM különdíj említett bevezetése a külföldi, köztük a fintech bankok kártyáira úgy is értelmezhető, hogy a kereskedelmi bankok az ügyfelekkel fizettetik meg azt a költséget, amit a Revolut nem fizet meg Magyarországon azzal, hogy nem üzemeltet automatahálózatot. A Revolut ugyanis jól jár a kormány ATM-telepítési programjával, mert kimaradt a kötelezettségből, pedig ha benne lenne, a magyar ügyfeleknél levő bankkártyái alapján több mint 800 ATM-et kellene telepítenie.

Így a bankok inkább igyekeznek az ügyfeleket arra ösztönözni, hogy ne az ő ATM-hálózatukat használják készpénzfelvételre a Revolut-ügyfelek

– mondta erről Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu szakértője.

A stratégia logikus, egy magyar bank érdeke ugyanis elsősorban az, hogy a saját ügyfelei használják a drága pénzen kiépített, karbantartott, felügyelt és készpénzzel rendszeresen feltöltött gépeit.

A Revolut egyébként havonta 80 ezer forintot, míg a Wise havonta 150 ezer forintig biztosít ingyenes készpénzfelvételt a világ bármely ATM-jéből, de egy tranzakció értelemszerűen csak akkor lesz valóban ingyenes, ha sikerül hozzá olyan automatát találni, ami nem bünteti a finteches kártyabirtokost. A Revolut és a Wise ügyfelei tehát nem tehetnek mást, minthogy a bankkártyás készpénzfelvételeik során kerülik a számukra drága Erste és OTP ATM-eket. A hazai, összesen 5342 darabos ATM állományból az OTP 1839, míg az Erste 457 ATM-et üzemeltet a Magyar Nemzeti Bank ATM keresője szerint.

Ha később más bankok is bevezetnek hasonló díjakat, úgy célszerű lesz azokat is kerülniük a finteches ügyfeleknek. Gergely Péter szerint azonban még jobb, ha a készpénzfelvételt inkább ingyenes átutalásokkal, illetve kártyás fizetésekkel helyettesítik.

Ha viszont valaki mindenképpen a készpénzfelvételnél maradna, akkor létezik számára kedvezőbb megoldás idehaza is. A Revolut, a Wise és a hazai törvényes ingyenes készpénzfelvétel mellett például elérhető egy cash-back nevű készpénzátvétel is az erre szerződött kereskedőknél. Erre eddig nagyon csekély számú kereskedő szerződött, de

a Penny Market üzleteiben például elérhető ez a lehetőség.