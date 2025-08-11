A Revolut ilyen változásokat tervez Magyarországon

A Revolut Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetőjével, Mariia Lukash-szal készített interjút a Portfolio.hu, amiben számos, a céggel kapcsolatos aktuális kérdéssel foglalkoztak.

Kérdezték a vezetőt a cég magyarországi növekedési terveiről, de ezzel kapcsolatban konkrét számokat nem közölt, csak jelezte, határ a csillagos ég. Abba sem avatott be, hogy 2 millió magyarországi ügyfelük közül hány használja elsődleges számlaként a Revolutot, annyit viszont elárult, hogy a tranzakciók háromnegyede itthon történik.

Kitért például arra is, mennyire más a stratégiájuk az ügyfélszerzésre és megtartásra, mint a hagyományos bankoknak – mint fogalmazott, ők először „randiznak” az ügyfelekkel, és fokozatosan érik el, hogy végül napi szinten használják a számlájukat, de például ahhoz nem ragaszkodnak, hogy hozzájuk utaltassák a fizetésüket.

Kiderült még, hogy Magyarországon is nyereségesek, de azt például nem tudta megmondani, hogy mikor lesz elérhető az első hiteltermékük nálunk – ehhez meg kell felelniük a jogszabályi feltételeknek. Igyekeznek egyébként minden piacukra olyan termékeket bevezetni, amelyekre van igény. Ahogy ő látja, Magyarországon az emberek inkább a megtakarításokat keresik, ezért indította ilyen szolgáltatást nálunk.

Kérdezték tőle, miért állították le a kriptokereskedést (miközben mások nem) – a válasza szerint egyaránt fontos nekik a megfelelés a szabályoknak, és az ügyfelek biztonsága. Firtatták azt is, hogy halad az EU-s kriptovaluta-kereskedési (MiCA) engedély megszerzésével a cég – mint kiderült, ez még folyamatban van.

A tranzakciós illeték szabályának változását “apró ütésként, ki megrázkódtatásként” írta le – egyébként több témában is azt mondta, a szabályozók változása kihívást jelent nekik, de ettől még nem befolyásolja nagyon a működésüket. Hogy áthárítják-e majd az ügyfelekre az illetéket, az még nem dőlt el.

Magyarországon tervezik helyi fiókok nyitását, új vezetők kinevezését is. Az ATM-telepítéshez ugyan nem kötelesek szerinte csatlakozni, de fontolóra veszik, hogy mégis beszálljanak – mondta.

