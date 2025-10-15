1000 új busz a Volánnak: így áll Lázár János vállalása

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye alapján az 1000 új Volán-autóbuszra vonatkozó, nagyságrendileg 75 milliárd forint értékű fejlesztés részeként az idei főszezonban már megérkezett 131 db új autóbusz, a mai nappal (október 15, szerda) pedig megkezdődött a fennmaradó 869 db magyar gyártású Credobus Econell 12 Next autóbusz átvétele és forgalomba állítása is. A mostantól folyamatosan érkező, 269 darab jármű még idén forgalomba állhat, 17 vármegye helyközi vonalain, további 300–300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható.
A minisztérium közleményében azt is írta, hogy a mostantól érkező új járművek (a 269 darab) szinte az ország teljes területén emelik a közlekedés színvonalát:
- Bács-Kiskun vármegyébe 20 db,
- Baranyába 20 db,
- Békésbe 10 db,
- Borsod-Abaúj-Zemplénbe 15 db,
- Csongrád-Csanádba 15 db,
- Fejérbe 20 db,
- Győr-Moson-Sopronba 20 db,
- Hevesbe 15 db,
- Komárom-Esztergomba 25 db,
- Nógrádba 15 db,
- Pest vármegyébe 34 db,
- Somogyba 10 db,
- Szabolcs-Szatmár-Beregbe 10 db,
- Tolnába 10 db,
- Vas vármegyébe 10 db,
- Veszprém vármegyébe 10 db,
- Zalába 10 db
autóbusz érkezik december végéig.
A sárvári telephelyhez tartozó vonalakon 10 darab és Tatabánya vonzáskörzetében 14 darab jármű október 7-én már üzembe állt. Október 8-án a salgótarjáni telephelyre érkezett 9 darab állt forgalomba. Sopronba és Győrbe összesen 10 db, Szekszárdra 3 db és Kaposvárra 4 db busz érkezett, forgalomba állításuk október 10-én történt. Október 15-én további 29 Econell áll üzembe Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Ajka és Veszprém térségében.
A folyamat részeként a társaság 2027 végére a regionális és országos járatokon kizárólag klímás autóbuszokat közlekedtet majd, a flotta átlagéletkora pedig 9,5 évre mérséklődhet – ígérik. A közlemény szerint a buszmegújítási program végrehajtásával a magyar közlekedési társaság Volán-flottája válik Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottájává. Az állomány kétharmadát ráadásul hazai gyártású járművek adják, így a járműállomány-fejlesztési program egyben hozzájárul a magyar munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez is – emelték ki.