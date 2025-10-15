1000 új busz a Volánnak: így áll Lázár János vállalása

volán1000 új buszlázár jános
A minisztérium tételesen felsorolta, mikor hova hány új busz érkezik. Még kicsit várni kell, hogy mind az ezer busz megérkezzen.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye alapján az 1000 új Volán-autóbuszra vonatkozó, nagyságrendileg 75 milliárd forint értékű fejlesztés részeként az idei főszezonban már megérkezett 131 db új autóbusz, a mai nappal (október 15, szerda) pedig megkezdődött a fennmaradó 869 db magyar gyártású Credobus Econell 12 Next autóbusz átvétele és forgalomba állítása is. A mostantól folyamatosan érkező, 269 darab jármű még idén forgalomba állhat, 17 vármegye helyközi vonalain, további 300–300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 2027-ben várható.

A minisztérium közleményében azt is írta, hogy a mostantól érkező új járművek (a 269 darab) szinte az ország teljes területén emelik a közlekedés színvonalát:

  • Bács-Kiskun vármegyébe 20 db,
  • Baranyába 20 db,
  • Békésbe 10 db,
  • Borsod-Abaúj-Zemplénbe 15 db,
  • Csongrád-Csanádba 15 db,
  • Fejérbe 20 db,
  • Győr-Moson-Sopronba 20 db,
  • Hevesbe 15 db,
  • Komárom-Esztergomba 25 db,
  • Nógrádba 15 db,
  • Pest vármegyébe 34 db,
  • Somogyba 10 db,
  • Szabolcs-Szatmár-Beregbe 10 db,
  • Tolnába 10 db,
  • Vas vármegyébe 10 db,
  • Veszprém vármegyébe 10 db,
  • Zalába 10 db

autóbusz érkezik december végéig.

A sárvári telephelyhez tartozó vonalakon 10 darab és Tatabánya vonzáskörzetében 14 darab jármű október 7-én már üzembe állt. Október 8-án a salgótarjáni telephelyre érkezett 9 darab állt forgalomba. Sopronba és Győrbe összesen 10 db, Szekszárdra 3 db és Kaposvárra 4 db busz érkezett, forgalomba állításuk október 10-én történt. Október 15-én további 29 Econell áll üzembe Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Ajka és Veszprém térségében.

A folyamat részeként a társaság 2027 végére a regionális és országos járatokon kizárólag klímás autóbuszokat közlekedtet majd, a flotta átlagéletkora pedig 9,5 évre mérséklődhet – ígérik. A közlemény szerint a buszmegújítási program végrehajtásával a magyar közlekedési társaság Volán-flottája válik Közép-Európa legnagyobb és legfiatalabb közúti közszolgáltató flottájává. Az állomány kétharmadát ráadásul hazai gyártású járművek adják, így a járműállomány-fejlesztési program egyben hozzájárul a magyar munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez is – emelték ki.

