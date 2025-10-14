kenguruhúszebrahúskrokodilhúsétterem
Így kerülhet kenguru-, krokodil- vagy zebrahús a hazai éttermi kínálatba

2025. 10. 14.
Ha a megfelelő bizonyítvány megvan róla, semmi akadálya, hogy egzotikus húst kínáljon egy étterem.

Az Agrárszektor szerint egyre több étterem kínál különleges, egzotikus húsokat. Annak jártak utána, hogy vajon hogyan kerülhet kenguru, krokodil vagy zebra a magyar asztalokra – ehhez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) kérdezték meg.

A hatóság azt írta nekik, hogy az állati eredetű termékek kereskedelmének (harmadik országokból származó import, valamint tagállamok közötti intra-uniós szállítmányok) állategészségügyi feltételeit minden tagállamra egységes, kötelező érvényű uniós jogszabályok határozzák meg. Meg kell azonban különböztetni az Európai Unión belüli (intra-uniós) szállítmányokat és a harmadik országok behozatalát, ugyanis a szabályozás eltér a szállítási iránytól függően.

  • Az EU-n belüli szállításnál nincs szükség külön engedélyre,
  • de a harmadik országokból – vagyis az EU-n kívülről – származó egzotikus húsoknál kell az állategészségügyi importbizonyítvány.

Vagyis utóbbi behozatalnál sokkal szigorúbb szabályok érvényesek. Az emberi fogyasztásra szánt állati termékek importja csak olyan országokból vagy régiókból történhet, melyek szerepelnek a származási helyre engedélyezett harmadik országok uniós jogszabályban meghatározott jegyzékében. Ezen kívül,ha harmadik országból jön a hús, minden egyes szállítmánynak rendelkeznie kell állategészségügyi importbizonyítvánnyal, amelyet hivatalos állatorvos állít ki. Ez igazolja, hogy a termék megfelel az uniós előírásoknak. A szállítmányokat az első uniós belépési ponton, egy kijelölt állategészségügyi határállomáson ellenőrzik. Ha egy harmadik országból származó egzotikus hússzállítmány uniós belépését egy másik uniós tagállam állategészségügyi hatósága már engedélyezte, akkor már szabadon forgalmazható az egész Európai Unió területén. Ezért fordulhat elő, hogy magyar éttermekben akár krokodil, kenguru vagy más egzotikus állat húsa is megtalálható.

Ha kíváncsi arra, hogy milyen ínyencségekre van jelenleg EU-s állategészségügyi importbizonyítvány, akkor a részletekért kattintson.

A zebrahús egy Csányi Vilmos etológussal készült interjúban is előkerült néhány éve, de egészen más összefüggésben. És eszünkbe jutottak Mészáros Lőrinc zebrái is, a hatvanpusztaiak.

