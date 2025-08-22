kshberuházásoknemzetgazdasági beruházásokvisszaesés
Gazdaság

KSH: Több mint 8 százalékot esett a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye

admin Rugli Tamás
2025. 08. 22. 09:50

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakáétól. Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött – közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken.

A KSH közlése szerint 2025 II. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – közölte a KSH.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újra elmaradt Orbán Viktor Kossuth Rádiós interjúja, pedig két hete valami komoly dolognál hagyta abba
Kutya szaladt át az M4-esen, öt autó hajtott egymásba – Videó
Azonnal törölni kell ezt a népszerű Chrome-bővítményt
Török Gábor: Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek
50 milliárdos veszteség után vezércsere, díjkorrekció és panaszkodó alvállalkozók – mi történik a Mohunál?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik