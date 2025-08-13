Az eladó lakások többsége kiesik a három százalékos hitelből Budapesten

Budapesten csak a lakások és házak 41 százaléka felel meg az Otthon Start programban kínált három százalékos hitel feltételeinek – olvasható az Ingatlan.com szerdán ismertetett elemzésében.

Országos szinten eszerint négyből három eladó ingatlan felel meg a feltételeknek, vagyis az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer

Budapesten az eladó lakásoknak csupán a 40 százaléka jöhet szóba a kedvezményes hitelre jogosult vevőknél, a házak esetében pedig 46 százalékos az arány

– vonta le a következtetést az ingatlanközvetítéssel foglalkozó vállalat elemzése. Az egyes nagyvárosok esetében – írták – óriási különbségek láthatók.

A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házak esetében a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetésnél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe – idézték a közleményben Balogh Lászlót, aki a cég vezető gazdasági szakértője.

A vidéki nagyvárosok közül Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka felel meg a feltételeknek. Szegeden a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából, és az eladó házak 69 százalékából áll össze. Veszprémben tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója – áll a közleményben.

A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább megyeszékhelynek számít Debrecen. Itt a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük.

A szakértő szerint a budapesti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt. Az olcsóbb és kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a három százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.