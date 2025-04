Egyik olvasónkkal esett meg, hogy amikor egy ATM-ből 50 ezer forintot akart felvenni, ezt egy tranzakcióval nem tudta megtenni, ugyanis a gép egyszerre maximum 25 ezer forintot adott ki. Így aztán a havi ingyenes készpénzfelvételi keretét is kimerítette, holott elvileg még 100 ezer forintot felvehetett volna – amennyiben az 50 ezer forintot egy lépésben adta volna ki neki az automata.

Megkeresésünkre a K&H Bank, az OTP Bank és az UniCredit Bank válaszolt – ezekből pedig az derült ki, hogy nem egységes, hány bankjegyet adhat ki maximálisan egy ATM.

Az OTP által üzemeltetett ATM-eknél egységesen legfeljebb 40 bankjegy jöhet ki a gépből egy tranzakcióval, vagyis, ha csak ezresek vannak benne, 40 ezer forint lehet a maximum. Innen nézve furcsa, hogy olvasónknak miért csak 25 ezer forintot adott ki az egyébként OTP-s gép.

A K&H kitért arra, hogy a géptípus fizikai korlátaitól függ, hány bankjegyet tud kiadni, jellemzően 50–200 darab között. Hogy mennyi lehet a maximális összeg, az függ a kiadható fizikai maximumtól és a biztonsági megfontolásoktól is. A K&H és az UniCredit üzemeltetésében lévő ATM-ek például legfeljebb 50 bankjegyet adnak ki, vagyis 20 ezer forintosokban maximum egymillió forint vehető fel belőlük egy tranzakcióval.

Napi limit

Az ügyfelek biztonsága érdekében a bankoknál létezik úgynevezett készpénzfelvételi limit, vagyis korlátozott, hogy naponta legfeljebb mennyi készpénzt lehet felvenni. A limitet az ügyfél állíthatja be, legfeljebb a bank által meghatározott maximumig. A limitnél eltérés lehet bankon belül a számla típusától függően is. Lakossági kártyánál 500 ezer forintos (UniCredit) és 1 millió forintos (OTP, K&H) limiteket találtunk, az ifjúsági számláknál kevesebbet. A vállalkozói számláknál jellemzően magasabb is lehet a limit.