Ami az év végi nyitva tartást illeti, egy biztos pont van:

december 25. (szerda),

december 26. (csütörtök)

és január 1. (szerda) ünnepnap,

szóval ezeken a napokon fő szabály szerint

zárva lesznek a boltok.

Kivételnek számítanak a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek, amelyek ünnepnapokon is nyitva lehetnek.

Az ünnepnapok között és után többnyire a szokásos nyitva tartással lehet majd találkozni, előtte több helyen is hosszabbítottal. Szenteste azonban nem ünnepnap, ahogy szilveszter napja sem, így vegyes a kép az aznapi nyitva tartásokkal kapcsolatban.

December 24-én egyébként a kereskedelmi törvény alapján fő szabályként maximum 14 óráig lehetnek nyitva a kiskereskedelmi üzletek.

Számos üzletlánc már december elején közzé tette, miként szervezi az év végi nyitva tartását, másokat pedig a 24.hu kérdezett meg erről. Íme a választék, hogy az ünnepnapokon kívül (amikor mindenki zárva tart) hogyan lesznek nyitva az egyes láncok.

Penny

A vásárlók és a dolgozók érdekeit is szem előtt tartva úgy döntöttek, hogy országosan nyitva lesznek december 24-én, de csak délig. Akik aznap dolgoznak náluk (mintegy 1700 ember), azokat vásárlási utalvánnyal jutalmazzák.

Náluk így alakul az év végi nyitva tartás:

Meghosszabbított nyitva tartás december 19-én, 20-án, 21-én és 23-án, amikor a zárás minden üzletükben 21 órakor lesz,

22-én viszont a szokásos vasárnapi nyitva tartással készülnek,

december 24-én, kedden 12 órakor zárnak,

31-én, kedden pedig 14 órakor.

Aldi

A vevők igényeire apellálva az idén is nyitva lesznek szenteste napján, de a munkatársak igényeit is figyelembe véve csak reggel héttől délig. Azt írták, a dolgozóik mintegy 70 százaléka – a korábbi évekhez hasonlóan – december 24-én a pihenőnapját tölti. A 182 áruház zavartalan működését a munkatársi létszám 30 százaléka biztosítja majd. December 31-én reggel hét és délután négy között várják a vevőket.

Tesco

Szintén a vásárlói igényekre hivatkozva az évek óta megszokott rövidített nyitva tartással várják a vásárlókat december 24-én, déli 12 óráig. Hozzátették, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vásárlók igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét, különösen azok, akik például december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak. Hangsúlyozták, munkatársaiknak lehetőségük van arra, hogy az egyéni élethelyzetüket figyelembe véve jelezzék, mely napokon vagy napszakban nem tudnak műszakot vállalni – a dolgozói igényeket szem előtt tartva készítik a beosztásokat december 24-én is.

Mindezen túl bérleti szerződéseik is kötelezik őket a nyitva tartásra, saját tulajdonú ingatlanjaikban pedig (amelyekben a nagyobb hipermarketek mellett üzletsort is üzemeltetnek) úgy érzik, felelősséggel tartoznak a több száz, jellemzően kis- és középvállalkozó bérlőjükért, akik számítanak arra, hogy a Tesco áruház nyitva tart – tették hozzá.

December 31-én áruházaik egységesen 18 órakor zárnak.

Auchan

December 24-én áruházaik 6–7-kor nyitnak, és csak délelőtt lesznek nyitva, a fogyasztók kiszolgálására és a dolgozókra tekintettel. Saját pékségeik 24-én reggel is sütnek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik – emelték ki.

December 27. és 30. között a szokásos nyitva tartással találkozhatnak a vevők. A hipermarketek pénteken, szombaton és hétfőn áruháztól függően reggel 6-kor vagy 7-kor nyitnak, és 21 óráig várják a vásárlókat, vasárnap pedig áruháztól függően 7 vagy 8 és 20 óra között lesznek nyitva, a szokásos rend szerint. A szupermarketek nyitva tartása ettől eltérő, a honlapjukon tekinthető meg. Szilveszterkor 16 óráig lesznek nyitva az üzleteik.

Spar

A vállalat azt közölte, hogy karácsony előtt egyes szupermarketjeik meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárlókat december 21-én és 22-én. Hipermarketjeik december 20-a és 23-a között reggel 6 és este 10 óra között lesznek nyitva, azonban egyes, bevásárlóközpontokban üzemelő áruházaknál ettől lehetnek eltérések.

December 24-én ugyancsak a vásárlói igényekre reagálva az áruházaik többsége 12 óráig tart nyitva, azonban néhány, bevásárlóközpontban üzemelő áruháznál szenteste is lehetnek eltérések. December 31-én a szupermarketjeik legalább 14 óráig tartanak nyitva, míg hipermarketjeik többsége 16 óráig lesz elérhető.

Metro

Áruházaik nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul az ünnepek alatt:

december 24.: 5:30-12:00

december 27–30.: általános nyitvatartási rend (hétfő–szombat: 5:30-21:30, vasárnap: 8:30–18:30)

december 31.: 5:30–14:00

CBA

Mivel a magyar üzletlánc franchise rendszerben működik, a CBA és Príma egységeket működtető vállalkozások saját hatáskörben dönthetnek a december 24-ei és 31-ei nyitva tartásról a vásárlói igényekhez igazodva – írták.

Lidl

December 24-én zárva lesz a lánc a mintegy 10 ezer dolgozó érdekére hivatkozva.

Előző nap, december 23-án viszont meghosszabbított a nyitva tartásuk – 22 óráig. Szilveszter napján 16 óráig tartanak nyitva.

Ikea

Áruházaik az elmúlt évekhez hasonlóan idén december 24-én és 31-én is zárva tartanak, amit azzal indokoltak, hogy a vállalat számára kiemelten fontos, hogy vásárlói mellett a munkatársai is átélhessék az ünnepi időszak örömét, nyugalmát, és a karácsonyi készülődést a szeretteikkel tölthessék.

Rossmann

Szabadnapot biztosítanak közel 2500 munkatársuk számára december 24-én, hogy ők is otthonaikban, szeretteik körében készülhessenek az ünnepekre. Viszont a vásárlói igényeket kielégítendő december 23-án országszerte meghosszabbított nyitva tartással készülnek 250-nél is több hazai üzletükben 20 óráig üzemelnek, a plázákban, valamint a máskor is 20 óránál tovább nyitva tartó üzleteikben pedig a megszokott nyitva tartásuk szerint 21 óráig. December 31-én 8 és 13 óra között lesznek nyitva, kivéve a plázákat és bevásárlóközpontokat, ahol a ház nyitva tartása az irányadó.

DM

Azt írták, üzleteik nyitva tartását minden esetben igyekeznek a helyi vásárlói igényeikhez igazodva kialakítani. Az ünnepi nyitva tartást is ennek megfelelően tervezik majd meg, ami üzletenként eltérő lehet. Pontosabb információ a weboldalukon lesz.

Praktiker

Advent utolsó vasárnapján, december 22-én hosszabb nyitva tartással, 9 és 19 óra között várják a vásárlókat, szolnoki áruházuk pedig 8 és 19 óra között. Áruházaik december 24-én hagyományosan zárva tartanak, azt írták, az országos hálózattal rendelkező barkácslánc így szeretne hozzájárulni munkatársai nyugodt ünnepi készülődéséhez, jóllétéhez. Bár üzleteik december 25–26-án szintén zárva lesznek, de – mint kitértek rá – az online webáruház az ünnepek alatt is elérhető. Az év utolsó napján zárva tartanak.

Obi

December 24-én zárva lesznek, a többi nem munkaszüneti napon a normál nyitvatartási rend szerint üzemelnek.

Mint írtuk, nem lesz nyitva 24-én a Media Markt és a Jysk sem, az Euronics viszont igen.

Alza

A vásárlók a készleten lévő termékekből karácsonyi szállítással december 22-ig bezárólag rendelhetnek. Azok számára, akik a fizikai boltokat részesítik előnyben vásárlásra vagy csomagátvételre, december 23-áig meghosszabbított nyitva tartással 8 és 21 óra között várják a vásárlókat, míg december 24-én az összes Alza üzlet 12 óráig lesz nyitva. Akik az utolsó pillanatban vásárolnának, azok a weboldalukon tájékozódhatnak arról, mi az, ami a boltokban azonnal elérhető, egészen december 24-én délig. A nem megfelelő ajándékok pedig január 31-ig cserélhetők vissza – utalványt adnak ezek fejében, ami később levásárolható náluk.

Kivételek

Az ünnepnapi zárva tartás alól – ahogy máskor is – most is lehetnek kivételek, így várhatóan nyitva tarthatnak:

a non-stop nyitva tartó éjjel-nappali üzletek,

azok a kisboltok, trafikok, ahol a tulaj áll be a pult mögé,

a benzinkutak, illetve a benzinkutakon működő boltok,

valamint a virágboltok.

Plázák, bevásárlóközpontok, étteremláncok

Néhány nagyobb kereskedelmi létesítmény weboldalát is megnéztük az ünnepi nyitva tartással kapcsolatban. A Duna Plaza azt írja, náluk december 24-én a kereskedelmi egységek 14 óráig tartanak nyitva, kivétel a Libri, mert az zárva lesz. A vendéglátóhelyekre, szórakoztató egységekre egyedi nyitva tartást jeleznek, a mozi pedig nyitva lesz minden ünnepnap is, de 24-én és 31-én csak délután negyed háromig. Az Etele Plázánál november 25. és december 31. közötti ünnepi nyitva tartás van kint – nem jeleznek december 24-ére és 31-ére külön rendet. Az Árkádban szenteste és szilveszter napján 10 és 14 óra közötti nyitva tartást írnak. Az Allee azt írja, üzleteik jelentős része december 24-én és 31-én szintén 10 és 14 óra között tart nyitva, az éttermek, kávézók, a mozi és a fitness pedig egyedi nyitva tartás szerint üzemel.

Közszolgáltatások

A Magyar Posta a weboldalán azt írja, legkésőbb december 18-áig (szerda) javasolt feladni a karácsonyi küldeményeket az időbeni kézbesítéséhez. December 24-ére (kedd) azt írják, az pihenőnap, illetve az ünnepek előtti csomagforgalom miatt a szombati napon üzemelő szolgáltatóhelyek legfeljebb 12 óráig tartanak nyitva. December 27. (péntek) is pihenőnap náluk, amikor a szombati napon üzemelő postahelyek legfeljebb négy órában, 12 óráig tartanak nyitva, és ugyanez érvényes december 28-ára is (szombat). December 31-én minden postai szolgáltatóhely legfeljebb 12 óráig tart nyitva. Az ünnepnapokon pedig ők is zárva lesznek.

Mint korábban már megírtuk, a két ünnep között a kormányablakok és a kormányhivatali ügyfélszolgálatok csak korlátozottan tartanak nyitva.

A gyógyszertárak nyitva tartásáról OGYÉI honlapján lehet tájékozódni, az ügyeletesek nyitva lehetnek munkaszüneti napokon is.

A szemetet a szokásos napokon szállítják el, mint mindig.