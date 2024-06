Fontos figyelmeztetés jött a bankkártyákról a külföldre utazóknak

Legyen elég pénz a számlán

Fontos ugyanis, hogy megfelelő összeg álljon rendelkezésre, és az sem árt, ha vésztartalékunk is van, amit persze nem feltétlenül kell elkölteni. Ha például lerobban az autó vagy elveszik a poggyászunk, akkor hiába a biztosítás, ezek utólag térítenek, vagyis nekünk kell megfinanszírozni az ezekkel kapcsolatos kiadásokat. Az esetleges kauciókra is érdemes felkészülni, ami autókölcsönzésnél például akár több százezer forintos tétel is lehet – figyelmeztet közleményében a pénzügyi portál.

Ellenőrizzük bankkártyánk lejárati dátumát

Előfordul, hogy éppen az utazás alatt jár le a kártya, ami azt jelenti, hogy ezt követően sem vásárolni, sem készpénzt felvenni nem tudunk vele. Éppen ezért a személyi okmányokkal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt a kártyáinkra is vessünk utazás előtt egy pillantást. És persze ne az utolsó pillanatban, mert az új kártya megérkezésének is van átfutási ideje.

Ha pedig azt látjuk, hogy a kártyánk éppen az utazás alatt fog lejárni, akkor érdemes előre rákérdezni a bankunknál, hogy mikor várható az új lap érkezése.

Állítsuk át a kártyalimiteket

Rendszerint számos korlátozás be van állítva a kártyánkon, előfordulhat például, hogy csak meghatározott összeget tudunk felvenni naponta bankjegykiadó automatából, vagy éppen a kártyás fizetésekre van napi limite. Indulás előtt gondoljuk át alaposan, hogy az utazás során milyen tranzakciókra számíthatunk, és ennek megfelelően állítsuk át a biztonsági beállításokat.

Érdemes nem megkötni a kezünket, hiszen például autókölcsönzésnél akár több százezer forint kauciót is elkérhetnek, ha pedig ezt nem tudjuk kártyával teljesíteni, akkor kizárólag készpénzben tehetjük le a letétet.

Milyen költsége van a készpénzfelvételnek?

Ha készpénzre van szükségünk külföldön, akkor kerüljük a bankfiókokat, és inkább bankjegykiadó automatát keressünk, mert így olcsóbban megúszhatjuk a dolgot. Nem mindegy azonban, hogy melyik ATM-et választjuk. A legolcsóbb általában az, ha a bankunk logóját keressük külföldön is, ám előfordulhat, hogy az adott országban más néven van jelen a bankcsoport, így érdemes indulás előtt ennek is utánajárni.

Ha tehetjük, kerüljük el a nem banki ATM-eket, mert ezek rendszerint drágábbak. Amennyiben EU-n kívülre utazunk, akkor mindenképpen magasabb készpénzfelvételi díjakra számíthatunk, ezért kártyával fizessünk, amikor csak lehet.

Ne lepődjünk meg, ha ezt kérdezi tőlünk az ATM

Külföldi készpénzfelvételnél az ATM érzékeli, hogy a kártyánkhoz forintszámla kapcsolódik, ezért rákérdezhet, hogy helyi devizában, vagy forintban szeretnénk költeni. Amennyiben az utóbbit választjuk, akkor a helyi szolgáltató végzi el a váltást, általában rosszabb árfolyamon, mint amire az itthoni bankunknál számíthatunk. Ezért célszerű a helyi devizát választani ebben az esetben. Ilyenkor a helyi valutában készhez kapott összeget a bankunk váltja át forintra, és az ennek megfelelő összeget vonja majd le a forintszámlánkról.

Ellenőrizzük a bankkártyához járó utasbiztosítást

A bankkártyák egy részéhez – főleg a prémium termékek esetében – utasbiztosítás is kapcsolódik, amiről sokan nem is tudnak. Célszerű ellenőriznünk, hogy ez mit kínál számunkra, hiszen előfordulhat, hogy így nem kell plusz biztosítást kötnünk. Persze az is lehet, hogy a kártya biztosítása nem elegendő, például vitorlázni megyünk, miközben ezt éppen kizárja a szerződés.

Legyen nálunk készpénz is

Bár a világ mind több országában népszerű a bankkártyás fizetés, érdemes némi készpénzt is magunknál tartani, mert vannak helyek, ahol máshogy nem tudunk fizetni.

Amennyiben itthon váltanánk valutát, akkor ezt banknál és valutaváltónál is megtehetjük, ez utóbbiak általában kedvezőbb árfolyamot kanálnak.

Utólag is érhet meglepetés

A külföldi bankkártyás tranzakcióknál több nap is eltelhet addig, amíg a bankunk lekönyveli az adott tételt, és mivel a könyvelési dátum napján érvényes átváltási árfolyammal számolnak, a forintban számolt összeg a Bankmonitor szakértői szerint eltérhet attól, mint amire előzetesen számítottunk. Ha a forint erősödött, akkor kevesebbet, míg, ha gyengült, többet von majd le a bank.

Ha mobilbankot használunk, akkor legyen mobilinternetünk is

A mobilbank esetében fontos, hogy legyen folyamatosan internethozzáférésünk, máskülönben nem mindenhol intézhetjük majd a pénzügyeinket. Az Európai Unión belül egy magyar internetelőfizetés gond nélkül használható, ráadásul a csomagban foglalt adatkeret terhére internetezhetünk. Unión kívül más a helyzet, itt érdemes lehet eSIM roaming szolgáltatást választani, mert ezek díja lényegesen kedvezőbb annál, mintha a mobilszolgáltatónkon roaming partnerén keresztül neteznénk. A mobilbankon keresztüli értesítésekről se feledkezzünk meg, ugyanis, ha nincs net, nem kapunk értesítést a számlamozgásokról, ami egy esetleges visszaélés esetén igencsak nagy kalamajkát okozhat.

Óvatosan a hitelkártyával!

Egy hitelkártya óriási biztonságot jelenthet egy nyaralás során, hiszen a hitelkeretnek köszönhetően egy nagyobb, váratlan kiadást is ki tudunk fizetni. Ugyanakkor arra figyelni kell, hogy amennyiben a türelmi időszak lejártáig nem fizetjük vissza a teljes összeget, akkor bizony kamatot kell utána fizetnünk, ennek mértéke pedig akár 40 százalék felett is lehet.

Fontos még, hogy készpénzfelvételre lehetőleg ne a hitelkártyánkat használjuk, ugyanis a legtöbb pénzügyi szolgáltató a tranzakció napjától kezdődően hitelkamatot számít fel a készpénzként felvett összegre.