Az Auchan engedett, a Spar viszont harcba száll az Orbán-kormánnyal

Drámai veszteségeket szenvedtek el a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncok 2022-ben Magyarországon: a hat közül három (a Spar, az Auchan és a Penny) összesítve mintegy 15 milliárd forint veszteséget hozott össze, a másik három (a Lidl, a Tesco és az Aldi) pedig bár 51 milliárd forint nyereséget mutatott ki, ebből a Tesco 19,6 milliárdos profitját ki kell venni, mert ingatlaneladásból származott, mint a cég jelezte, és anélkül veszteséges lett volna. 2023-as adatok még nincsenek, a mérlegeket május végéig kell beadni a cégbíróságnak, de a Spar közlése alapján úgy fest, nem javult a helyzet. Sőt, 50 millió eurós veszteséget vetítettek előre, ami azt jelenti, hogy az egy évvel korábbi 13,1 milliárd forintos veszteség után 20 milliárd lehet a mínusz náluk.

A mélyrepülést alapvetően a 2020-ban bevezetett és a legmagasabb sávban az árbevétel 4,5 százalékáig srófolt kiskereskedelmi adóval, valamint a brutális energiaárakkal magyarázták. Összehasonlításképpen: 2018-ban a 96 milliárd forint összprofitból 46 milliárd osztalékot tudott kivenni a hat nagy kiskereskedelmi lánc, ehhez képest 2022-re a nyereség jóval kevesebb, mint a felére esett. Mint az ábrán látható, a különadó-befizetés évről évre nőtt, 2022-re a hat multiláncnál összesen már több mint 129 milliárd forintot tett ki. A bevezetés évében még 46,7 milliárd forintot becsültünk, vagyis a többszörösére növekedhetett az adófizetési kötelezettség.

A Spar Austria csoport vezérigazgatója, Hans Reisch egy szaklapban azt nyilatkozta, hogy a magyar kormány különadókkal és árbefagyasztással „zaklatja” a nagy élelmiszerláncokat, ezért a cég

Az átszervezésnek van nyoma a cégpapírokban: lényegében a Spar Magyarország Kft.-ből kivált egy új cég, a Spin Magyarország Kft., és az utóbbiba vitték át az ingatlanokat. A Spin a svájci leányvállalat, az ASPIAG AG tulajdona, a Spar Magyarország ugyanakkor közvetlenül a salzburgi anya, az LM Beteiligungs GmBH kizárólagos tulajdonába került. A cégiratokban a vagyon működtetésének átszervezése céljaként azt jelölték meg, hogy a szétváló cég (a Spar Magyarország) vagyona „a továbbiakban a Spar-konszern nemzetközi struktúrájának feleljen meg”.

Ennél azonban sokkal súlyosabb okról nyilatkozott Reisch a Lebensmittel Zeitungnak. Nem kevesebbet állított, mint hogy a Spar Austria meg akarja védeni vagyonát Orbán Viktor karmaitól. Szavai szerint a miniszterelnök azt kérte a kereskedelmi multitól, engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba.

Kerestük a magyarországi Spart, kérdéseinkkel az osztrák központhoz irányítottak, onnan pedig cikkünk megírásáig nem érkezett válasz. Tény, hogy Orbán már 2010-ben meghirdette, hogy a stratégiai ágazatokban, mint amilyen a kiskereskedelem, többségi magyar tulajdont tart kívánatosnak. Azóta azonban a kiskereskedelmi láncok bekebelezélését illetően elvetélt kísérleteknél sokkal több nem történt, lényegében csak az egyik, a miniszterelnök vejével Tiborcz Istvánnal előszeretettel üzletelő multimilliárdos, Jellinek Dániel vásárolta be magát a francia Auchanba.

Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot, Orbán valóban kérte-e a tulajdonszerzés lehetőségét a Sparban, és ha igen, melyik rokonának, illetve mekkora tulajdonrészről volt szó. A tájékoztatási központ az idézett cikk ezen részére nem reagált, csak a különadóra vonatkozó választ ismételte meg: „A kiskereskedelmi különadót az Európai Unió Bírósága (EUB) nyilvánította jogszerűnek. Ezek a tények, minden más állítás alaptalan.”

Hogy ebbe beleértették-e a miniszterelnök bevásárlási ajánlatáról szóló állítás cáfolatát, arra hiába kérdeztünk vissza. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szintén nem reagált erre a felvetésre, a minisztérium közleményében azonban alaptalan álhírterjesztésnek minősítette a Spar nyilatkozatában foglaltakat, olvasatában a Spar Magyarország Kft. veszteségét az okozza, hogy működése nem hatékony, mivel versenytársaihoz képest magasabb költségszerkezettel rendelkezik, emellett a piaci és az árversenyben is alulmarad.

Ami az EUB döntéseit illeti a különadó ügyében, évekkel ezelőtti határozatokra hivatkozhat a kormány. A Hervis panaszára 2014-ben azt mondta ki az uniós bíróság, hogy bár a kiskereskedelmi különadó közvetlenül nem különbözteti meg hátrányosan a külföldi vállalkozásokat, mégis hátrányos helyzetbe hozza a kapcsolt vállalkozásokat a nem vállalatcsoporti (például franchise) modellben működő vállalkozásokkal szemben. Azt is leszögezték, hogy az árbevételtől függő sávos különadó erősen progresszív, és szintén hátrányosan érinti a kapcsolt vállalkozásokat. Azt azonban a magyar bíróságnak kell megállapítania, hogy ez hátrányos megkülönböztetést jelent-e.

Az ügyben kiadott főtanácsnoki indítvány egy ettől eltérő, jogi kötelezőerővel nem bíró szakvélemény. E szerint nincs hátrányos megkülönböztetés, az árbevételhez kötés nem valósít meg eltérő bánásmódot a kapcsolt vállalkozások vonatkozásában, és az adó árbevételhez kötése kapcsán sem, továbbá nem ellentétes a letelepedés szabadságáról szóló EU-s szabállyal sem. Juliane Kokott főtanácsnok azonban azt is írta, hogy az árbevételhez kötött különadó sértheti a hozzáadottérték-adóról (vagyis az áfáról) szóló irányelvet, amely megtiltja a tagállamoknak új forgalmi típusú adó kivetését.

Márpedig a mai helyzetben is sokan úgy tekintenek a sávosan kivetett, 4,5 százalékos plafonú kiskereskedelmi adóra, hogy a nagyforgalmú diszkontokban vásárolt termékekben a lakosságnak 27 helyett végeredményben 31,5 százalékos adót kell megfizetnie.

A 2010-es kiskereskedelmi és távközlési különadók miatt a Tesco és a Vodafone is az uniós bíróság elé vitte a magyar államot. Az EUB azonban 2020. március elején úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelték, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert az adók sávosak, és a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbbet. „Az a körülmény, hogy a szóban forgó különadók legnagyobb részét más tagállamok természetes vagy jogi személyeinek tulajdonában álló adóalanyok viselik, nem elegendő annak megállapításához, hogy velük szemben hátrányos megkülönböztetés áll fenn” – írták a döntés indoklásában.

A 24.hu forrása szerint ugyanakkor bár a bíróság általában figyelembe veszi a korábbi döntéseket, ám ez a mostani másik ügy, hiszen másik törvény alapján szedik 2020 óta a különadót. Megkeresésünkre az EUB azt írta, mivel a bíróság ezekben az ügyekben mindig annál a különadó-változatnál vizsgálta, hogy az uniós joggal összhangban van-e, mely az említett ügyek tényállásainak keletkezésekor hatályban volt, ezért nem tudni, hogy a magyar kormánynak igaza van-e a különadó jelenleg hatályos – és az említett ügyekben vizsgáltaktól lehetségesen eltérő – változatával összefüggő jogvitában, amikor azt mondja, hogy az az uniós joggal összhangban van. Ennek megállapítására a bíróságnak lenne lehetősége akkor, ha a kérdést ismét elé terjesztenék. Hozzátették azonban, hogy

a magyarországi kiskereskedelmi különadóval kapcsolatban jelenleg nincs folyamatban lévő ügy az Európai Unió Bírósága előtt.

Viszont a Szegedi Törvényszék a Sparnak az árstop mennyiségi előírását támadó beadványa nyomán tavaly ősszel az EUB-hoz fordult.

Különadó-történet

A kiskereskedelmi különadót először 2010-ben vezették be, és 2012-ig élt. Aztán 2020. május 1-jétől lett újra az adórendszer része. Az újra életbe léptetett kiskereskedelmi különadó erősen hajaz a 2010-esre, hiszen ugyancsak a nettó árbevétel alapján kell fizetni, sávosan. Ahogy az ábrán is látszik, az adó 2022-ben csak a legfelső sávban emelkedett (ahova a hat multilánc tartozik), viszont volt még kiskereskedelmi pótadó is, ami a 2021-es adó 80 százalékára rúgott. 2023-ban minden árbevételi sávban emelkedett az adó mértéke, az 500 millió és 30 milliárd forint közötti bevételi sávban duplázódott, 30 és 100 milliárd forint között több, mint a duplájára emelkedett, 100 milliárd forint felett pedig a másfélszeresére nőtt. 2024-ben ismét csak a 100 milliárd forint feletti árbevételnél nőtt, 4,1-ről 4,5 százalékra.