A Spar elkezdte kimenteni vagyonát Magyarországról

A kisajátítástól való félelem miatt vagyont von ki Magyarországról a salzburgi központú Spar kereskedelmi csoport,

amelynek részeként az észak-olaszországi, a szlovéniai, a horvátországi és az itteni piacon közreműködő svájci leánycégük kezelésébe adták a vagyonkezelési jogok egy részét – közölte Hans Reisch, a Spar Austria csoport vezérigazgatója egy ausztriai élelmiszeripari szaklapban. Az Economx által szemlézett cikk szerint a Spar vezetője úgy fogalmazott: arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök különadókkal és árbefagyasztással „zaklatja” a nagy élelmiszerláncokat, a csoport úgy reagált, hogy egyrészt feljelentést tett az Európai Bizottságnál, másrészt átszervezték a Spar magyarországi működését, hogy így védjék a céget „Orbán karmaitól”.

A beszámoló szerint a magyar miniszterelnök azt kérte a kereskedelmi multitól: engedje meg rokonának, hogy befektessenek a magyar leányvállalatba.– Alapvetően a magyar kormány a részesedésen keresztül akarja átvenni a cégünk tulajdonjogát – fogalmazott nyilatkozatában Hans Reisch. Felidézte, hogy az Európai Parlament még tavaly júniusban megállapította, hogy „mélyen aggasztja”, hogy nagyszámú cég kerül magyar oligarchák kezébe. A külföldi szereplők ráadásul egyre gyakrabban panaszkodnak a magyar hatóságok tömeges jogsértéseire és a megfélemlítési kísérletekre, a kereskedelmi vállalatokra nehezedő nyomás pedig nő.

A Spar-csoport feje az osztrák szaklapban ismertette, hogy a kisajátítás megakadályozása érdekében két részre osztották a magyar üzletágat: a cégcsoport megvonta Magyarországról a telek- és épületjogokat, illetve a nagykereskedelmi és logisztikai jogokat, amelyek kezelését Svájcba telepítette át. Ott a Spar az Aspiag Management AG leánycéget működteti, amely több európai piacon működik közre a lánc üzemeltetésében.

Eszközeinket és ingatlanjainkat leányvállalatunknak, az Aspiagnak adtuk. Mert tudjuk, hogy Orbán nem akar bejutni Svájcba, és meg akartuk nehezíteni a hozzáférését a magyar üzletekhez – közölte Reisch. A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. által működtetett szupermarket üzletág viszont immár az anyaországhoz, Ausztriához kapcsolódik. A részleg részesül a csoportos adózásból, és Hans Reisch szerint évente 10 millió eurót takarít meg.

A Spar – mintegy 14 ezer alkalmazottjával – Magyarország ötödik legnagyobb munkáltatója. Hans Reich hangsúlyozta: a magyarországi üzlet feladása viszont szóba sem jöhet, mert az itteni jövedelmi helyzetük „nagyon kényelmes”.

A Spar eddig összesen 2 milliárd eurót fektetett be Magyarországon. Körülbelül 180 millió eurós vagyonuk van itt, így „nem olyan egyszerű kivonulni, és esetleg lemondani dolgokról”.

Olyan erősek vagyunk a magyar piacon, hogy az durván hanyagság lenne. Inkább verekedünk – fogalmazott a cégcsoport vezetője.

A napokban írtuk meg, hogy a Spar panaszt tett Brüsszelnél a magyar kormányra, amiért beavatkozott a piacba. A Spar azt állítja, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett különadó diszkriminatív, több uniós jogszabályt is sért, köztük az áruk szabad mozgásának elvét is. A különadó mellett a Spar az árstop intézményét is sérelmezi. Úgy számolnak, hogy a kormányzati intézkedések 90 millió euróval növelték a Spar költségeit, ennek következtében 2023-ban csaknem 50 millió eurós veszteséggel zártak.