Biztonsági őrök mellett, azonnal felmondtak a dolgozóknak, akik vendégmunkásokat tanítottak be Gyöngyösön

„Szombaton még bent voltam takarítani, aztán vasárnap otthon maradtam egy napot, hétfőn meg hajnalban felkelek fél négykor, megyek be, aztán már dobnak is ki, mint egy kutyát. Nem mondták meg, hogy miért nem kellek, és még felmondási időt sem adtak” – összegezte tapasztalatait lapunknak egy takarító dolgozó, aki a gyöngyösi B. Braun Medical Kft. egyszer használatos orvosi eszközöket előállító gyárában végzett munkát.

A német gyökerű cég üzemében egy külsős beszállítócég, a Secure Event Kft. látja el az örző-védő és takarító feladatokat, ennek a vállalatnak az alkalmazásában álltak azok a munkavállalók, akiket gyakorlatilag egyszerre leépítettek.

A dolgozó szerint körülbelül 16-17 embert bocsátott el a Secure Event. „Egy műszakban voltunk kilencen, közülünk mindenkinek mennie kellett. Az üzem két épületében dolgozik összesen három takarító-műszak, a többi műszakból csak «kiszedegettek» embereket”.

Hogyan történt az eset?

Hétfőn reggel mentünk be az üzemi mosókonyhára, ott volt a kijelölt gyülekezőhely. Nem sokkal az érkezésünk után jött be két biztonsági őr, akik felszólítottak minket, hogy szedjünk ki mindent a szekrényekből, ne hagyjunk itt semmit, mert ide már nem jöhetünk vissza. Mindezt egy ilyen furcsa, megfélemlítő hangnemben tették – emlékezett vissza a munkásnő. Mi visszakérdeztünk, hogy mi bajotok van, csak nem elzavartok minket? Mire az egyikük biccentett a fejével, hogy igen. Elmondták, hogy vár minket a főnökünk az irodában.

Ezután végigkísértek minket az egész épületen, így láthattuk, hogy azok a Fülöp-szigeteki vendégmunkások, akiket korábban mi tanítottunk be, már bent dolgoznak.

Miután megérkeztünk az irodához, ahol a munkáltatók vártak, az embereket egyesével engedték be. Itt már többen voltak a biztonsági őrök, ők vigyáztak a dolgozókra és a főnökökre is, valószínű azért, nehogy balhézzon valaki. Úgy tudjuk, hogy az őrök közül mindenkit berendeltek, még azt is, aki nem volt beosztva aznapra – magyarázta a dolgozó.

Rendes félelemben voltunk, olyan volt, mintha kihallgatáson lennénk. Még most sem tudom felfogni.

Amikor én kerültem sorra, elém nyomtak egy papírt, amely munkaviszonyom azonnali, közös megegyezéssel történő felbontásáról szólt. A főnök közölte, hogy el vagyunk bocsátva, mert a továbbiakban nem tudnak munkát adni. Erre mondtam, hogy indokolják már meg, mi a panasz rám, hiszen már több mint egy éve itt vagyok – de erre is csak ugyanazt ismételték meg. A filippinókat hogyhogy tudjátok alkalmazni, akik itt vannak? – kérdeztem, mire azt mondták, hogy nem tartoznak magyarázattal. Elmondták, hogy az elbocsátás „felsőbb utasítására” történik, és amennyiben nem írom alá a papírt, akkor nem fogom megkapni a fizetésemet.

Végül aláírtam a felmondást, és a műszak többi dolgozója is mind ugyanezt tette. Sokkos állapotban voltunk, mindenki félt, például attól, hogy ha nemet mond, akkor a cég még a papírokat sem fogja kiadni, így még a munkanélküli ellátást sem tudjuk majd igénybe venni.

Végül úgy kidobtak, hogy csak a hátsó ajtón mehettünk ki, s miközben a gyár elég távol van a várostól, még buszt, vagy autót sem biztosítottak, hogy haza tudjunk menni. A takarítónő szerint korábban a munkájukra nem volt panasz, nem láttak semmilyen körülményt, ami arra a döntésre kényszerítette volna a céget, hogy helyettük inkább külföldieket alkalmazzanak.

Pont karácsony előtt tettek ki, itt az év vége, és nem tudjuk hová menjünk, mert sok üzemnél jön majd a téli leállás. Nem tudjuk mi lesz velünk és a családunkkal, hogyan fizessük majd a hiteleinket és a számláinkat?

– fakadt ki.

Az egyebek közt infúziós szerelékeket és műtéti elszívó rendszereket gyártó cégnél a tisztaság kiemelten fontos: „ha mi nem takarítunk, akkor a gyártósoron nem tudnak dolgozni, nem tudják előkészíteni a termékeket eladásra. Ott felmosni, törölni, szemetelni, mindent kellett. Mi segítettük elő a munkájukat, de semmit sem vettek figyelembe” – méltatlankodott.

Forrásunk konkrétan 20 fő filippinó vendégmunkásról tud, aki az ő helyükre érkezett dolgozni. Elmondta: a B.Braun alkalmazásában a soroknál már rengeteg vendégmunkás van, de hogy pontosan mennyi, azt nem tudta megmondani.

A 24.hu megkereste a Secure Event Kft.-t, hogy foglaljanak állást a dolgozói beszámolók kapcsán, amint válaszolnak frissítünk.

Megszólalt a B.Braun A B. Braun gyöngyösi gyárában saját állományban foglalkoztatott munkavállalók körében sem korábban, sem az utóbbi időszakban nem történt tömeges elbocsátás. Cégünk számos alvállalkozóval dolgozik együtt, de a B. Braun az általa megbízott külsős vállalkozók és cégek munkaerő-toborzási és foglalkoztatási gyakorlatával kapcsolatos kérdésekben nem illetékes – válaszolták lapunk megkeresésére a multicégtől. A Secure Event Kft.-vel megbízásos szerződéses kapcsolatban áll a B.Braun, a külsős beszállító önálló döntése az, hogy milyen munkavállalókat alkalmaz – szögezték le. „A közel 35 éves gyöngyösi gyártótevékenységünk során a munkatársi létszám folyamatosan bővült és ma már meghaladja az 1600 főt, amivel cégünk a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az elmúlt három évtizedben gyártási tevékenységünk kizárólag hazai munkaerővel valósult meg, azonban a 2023-as év folyamán a gyártási kapacitásigények dinamikus fejlődése 150 fő Fülöp-szigeteki bérelt munkaerő felvételét tette szükségessé saját állományunk mellé. A B. Braun gyöngyösi gyáregységébe ezalatt és azóta is folyamatos a munkaerőfelvétel a hazai munkavállalók számára, saját állományba, határozatlan munkaszerződéssel. Szerelék-összeállítói pozícióban dolgozó munkatársaink bére egy ledolgozott hónapban meghaladja a bruttó 500 000 forintot” – írták lapunknak.

Állítják: első körben táppénzesekre, cigányokra sújtanak le

A leépítésekről szóló hírt megerősítette lapunknak Lőcsei Lajos, a Momentum Mozgalom Heves megyei országgyűlési képviselője is, aki szintén úgy tudja, hogy az elküldött dolgozókat Fülöp-szigeteki munkásokra cserélték le.

A politikus konkrétan 18 takarítóról tud, akit minden előzmény nélkül elbocsátottak, de a dolgozók körében további 20 ember kapcsán keringenek hírek arról, hogy őket várhatóan januárban fogják kitenni a cégtől. Szerinte a hivatalos magyarázat valószínűleg a létszámleépítés lesz, ám a Secure Event Kft. vezetői az esetet követően semmilyen felvilágosítást nem kívántak adni. Ehelyett az ügyvezetőhöz irányították, akinek még a nevét sem adták meg.

Elmondása szerint a következő forgatókönyv szerint jártak el: a filippinókat betanító dolgozók közül jellemzően azokra „csaptak le”, akik betegállományban, táppénzen voltak, esetleg „túl hosszú” időt töltöttek szabadságon. Munkavállaló forrásunk azt is hozzáfűzte, hogy az elbocsátottak körében látványosan nagy a cigány származásúak aránya. „Persze, a magyarok közül is kiválogattak néhányat, feltehetően azért, mert ha netán perre kerülne sor, akkor ne érje őket a diszkrimináció vádja.”

Lőcsei úgy tudja: az őrző-védő és takarítócég munkatársait saját alkalmazásában foglalkoztatja, hivatalos, határozatlan idejű munkaszerződés keretében. A dolgozói beszámolók szerint korábban „bújtatott leépítésekre” is sor került a B.Braun alkalmazásában álló operátor dolgozók körében. Az érintetteket nem egyszerre, hanem időben elnyújtva, egyenként bocsátották el a cégtől, majd állítottak a helyükre vendégmunkásokat. Ezekről a hírekről a Momentum képviselője is hallott, de megerősíteni nem tudta őket. A B.Brauntól ugyanakkor tagadták, hogy ilyen típusú elbocsátások történtek volna. Azt is elmondták: nincs tudomásuk arról, hogy a Secure Event Kft. további leépítésekre készülne.

Mindamellett az eset során a beszállítócég megszegte a Munka Törvénykönyve előírásait, amiért komoly büntetést kockáztat. A leépített dolgozók arra készülnek, hogy a munkáltatót minél hamarabb feljelentik a helyi munkaügyi központban, ahová a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság is tartozik.