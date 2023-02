Sikeres éven van túl az ország egyik legjobban működő családi vállalkozása

A tavalyi évet több mint húszmilliárd forintos növekménnyel zárta a kizárólag magyar tulajdonban lévő BioTechUSA cégcsoport. Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő- és speciális élelmiszer gyártójának és forgalmazójának árbevétele meghaladta a 80 milliárd forintot. Az ez alkalomból megrendezett sajtótájékoztatón Lévai Bálint vezérigazgató beszélt többek között a cégcsoport üzletpolitikájáról, az elért sikerekről és a jövő célkitűzéseiről is.

A vállalkozást a Lévai szülők, Ferenc és felesége, Katalin alapította a ’90-es években, majd kizárólagos magyar tulajdonban lévő vállalatként megvásárolták a BioTechUSA márkanevet. Fiaik, Bálint és Balázs évek óta a cégnél dolgoznak, 2014-ben pedig átvették a cég irányítását. A vállalat már 279 franchise üzlettel és 4500 partnerrel több mint 100 országban van jelen világszerte, és jelenleg mintegy 1800 munkavállalót foglalkoztat. Óriási piaci előnye az is, hogy saját gyártóbázissal és logisztikai központtal rendelkezik. Tavaly összesen 17 új európai üzletet nyitottak: a legjelentősebb partnereik között van Németország, Franciaország, Spanyolország, Ausztria és Szlovákia. A következő három évre pedig a cég történetének legnagyobb beruházási tervét irányozták elő, 11,5 milliárd forint értékben.

A BioTechUSA márkán túl a cégcsoporthoz további négy brand tartozik: az edzőtermi edzések iránt elkötelezettek márkája, a Scitec Nutrition, Magyarország legnépszerűbb étrend kiegészítő webáruháza, a Builder, az egyedi keverőpalackokat gyártó ShakerStore és a vitaminkészítményeket forgalmazó VitaminShop. Fontos üzletág továbbá az újonnan indult Apparel, azaz a sportruházati kategória is.

A válságidőszakokban is nyereséges maradt a cég

Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója szerint a cégcsoport növekedése mindig is mélyebben gyökerezett, mint az elmúlt pár év, a kezdetekig visszanyúló kemény munkával kellett megalapozni azt a növekményt, amit most sikerült elérniük. Alkalmazkodni kellett a krízisekhez és a változó fogyasztási igényekhez is.

„Több, különböző válságokkal terhelt időszakon vagyunk túl, ahol mindig új ötletekkel kellett előállnunk, és új irányvonalakat kellett kijelölnünk. 2018-ban kezdtük el a cég digitalizációját, így a 2020-as COVID-19 időszak már nem ért bennünket felkészületlenül. Ugyan nekünk is készülnünk kellett A, B és C tervvel, főleg az edzőtermek és a bolthálózatok külföldi egységeinek bezárása miatt, de még így is sikerült növekményt elérnünk. Az idei évet is nagy odafigyeléssel kezdtük, hiszen nehéz megmondani, hogy a jelenlegi világgazdasági krízis hogyan fog alakulni.”

A cégcsoport 300 új termékkel bővítette portfólióját

A BioTechUSA vezetői hisznek abban, hogy fogyasztóik megbíznak az évtizedek alatt nagy gonddal felépített márkában és a mögötte álló állandó, magas minőségben. Lévai Bálint büszke arra, hogy a gyártás és az alapanyagok drágulása ellenére nem változott termékeik alapanyaga, sem a belefektetett minőségi munka, sem a fogyasztók kiszolgálásának volumene. Igény van az új termékekre, de ezt csak az a cég engedheti meg magának, aki nagyon előnyös gazdasági pozíciót alakított ki magának.

„Több konkurenciánál láttuk, hogy amint megemelték az áraikat, azonnal fogyasztókat veszítettek, de nálunk ilyen nem fordult elő. Akik pedig eleve olcsó áruval törnek piacra, elvisznek ugyan egy olyan szegmenst, ahol a fogyasztók elsősorban árérzékenyek és kevésbé koncentrálnak a minőségre, de mi úgy döntöttünk, hogy ebben a versenyben nem szeretnénk részt venni. Úgy gondoljuk, ha kizárólag az ár miatt választanak egy márkát a fogyasztók, az egyáltalán nem krízisálló. Mi inkább úgy árazzuk be a termékeket, hogy elkészítjük a tőlünk telhető legjobb terméket, és arra teszünk egy árcédulát. Bízunk benne, hogy a fogyasztó számára is fontosabb lesz a minőség, mint hogy csak az árát nézze egy terméknek.”

„Szeretünk szabadon élni”

Bálint úgy fogalmaz: bár megvannak a hosszútávú stratégiáik, mégis inkább napról napra haladnak előre, a kihívások helyett pedig igyekeznek inkább a lehetőségeket meglátni a környezetükben. Egy teljes piacot érintő nehézség minden szereplőnek ugyanazokat a kihívásokat kínálja fel, a BioTechUSA csapata azonban megtanult előnyt kovácsolni ezekből. A cég abban a szerencsés helyzetben van, hogy mára jól kiépült, széles partneri kapcsolatokkal rendelkezik, megbízható vállalkozásnak számít egész Európában.

„A vízió az egy olyan luxus, amit egy fejlett, kiépült vállalat már megengedhet magának, és mi már ebben a pozícióban vagyunk. A tulajdonosi – családi víziónk az, hogy szeretünk szabadon élni. Szeretnénk egy olyan környezetet kialakítani, ahol ezt a velünk együtt tartó kollégák, barátok is át tudják érezni. Emiatt alapvetően konzervatívan gondolkodunk, szeretjük magunkat finanszírozni, illetve csak azt a pénzt elkölteni, amit már egyszer megkerestünk. Próbálunk boldog életet élni, és biztosítani azoknak is, akik velünk együtt dolgoznak. Úgy látjuk, nagyon sok piacon nagyon sok fejlődési lehetőség van még előttünk, csak jobban kell csinálnunk, mint mások.”

A BioTechUSA kétszer nyerte el a Szerethető Munkahely díját

2020-ban az év irodája versenyen fődíjat nyert a BiotechUSA kutyabarát székháza, ahol a környezettudatos energetikai megoldások mellett barátságos környezettel, rekreációs helyiségekkel és közösségi terekkel teszik színesebbé a dolgozók munkaidejét. A cégcsoport üzenete a fogyasztói és munkavállalói felé is ugyanaz: a BioTechUSA egy megbízható cég és megbízható márka, a siker azonban felelősséggel is együtt jár, ebben pedig elsődleges feladata a cégvezetésnek, hogy tudásuk legjavát adva a lehető legjobban teljesítsenek.

„Azt hiszem, nagyon fontos az, hogy akarjunk mindig jobbak lenni, akarjunk jobb munkahelyeket teremteni. Szerintem az egyik leginnovatívabb cég vagyunk ma Magyarországon, nagyon befogadó vállalati kultúra a miénk. Igyekszünk kizárólag a teljesítmény és a lojalitás alapján értékelni a munkatársainkat, nem nézünk semmilyen külsőséget. Úgy gondolom, a magas szakmai munkának mindig van piaca” – nyilatkozta Bálint a sajtótájékoztatón.

A BioTechUSA-cégcsoport Éves Jelentése a következő linken érhető el teljes terjedelemben: BioTechUSA_Annual_Report_2022_FINAL.pdf