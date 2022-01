MKIK a központosításról: „Rendkívül kedvező ajánlatot kaptunk a Gránit Banktól”

Parragh: idén is kaphatnak haladékot a vállalkozások a kamarai hozzájárulás megfizetéséhez

Azért esett a Gránit Bankra a választás, mert rendkívül kedvező üzleti ajánlatot kaptunk tőlük – válaszolta a Parragh László vezette Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kérdésünkre, miért terelik az ezentúl központosítottan beszedett kamarai hozzájárulás teljes összegét ehhez a pénzintézethez. Hogy a kedvező üzleti ajánlat pontosan mit jelent, azt nem részletezték, azonban az MKIK hangsúlyozta, a Gránit az egyik legkorszerűbb eszközökkel dolgozó bank, amelyet úgy is emlegetnek, hogy a digitális bank. Más forrásból úgy tudjuk, a tavalyi tenderen a Gránit Bank vállalta a legolcsóbban a számlavezetést.

A Gránit Banknak a napokban lett a fő tulajdonosa Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István. Mint utánanéztünk, korábban az összesen évi mintegy 3 milliárd forintot kitevő kamarai hozzájárulásból egy fillér se folyt be a Gránit Bankhoz, eddig ugyanis a 23 területi kamara szedte be a pénzt, és ezek egyike sem vezeti a Gránitnál a számláját.

Az MKIK azt is közölte, hogy már korábban eldöntötte, hogy ezt a forrást más bankszámláitól külön fogja kezelni. A számlanyitásra vonatkozó tárgyalások októberben zajlottak, november elején pedig már létezett az a számlaszámuk, amelyre most a kamarai hozzájárulást meg kell fizetni. Tavaly december 30-án derült ki, hogy Tiborcz István lett a Gránit meghatározó tulajdonosa, tehát már az MKIK-s számlaszerződés megkötése után. Hogy Tiborcz mikor kezdett el tárgyalni a bankrészesedés megvásárlásáról, az nem ismert, de a Telex szerint régóta rebesgették, hogy a kiterjedt hazai és külföldi ingatlanpiaci és turisztikai portfólióval rendelkező Tiborcz István, illetve holdingcége, a BDPST Group valamiképpen megjelenhet a pénzügyi szolgáltatások piacán is.

Az MKIK szerint így gazdaságosabb lesz a pénzbeszedés

A változtatást, a kamarai hozzájárulás központosított beszedését az MKIK kezdeményezte. A Semjén Zsolt által tavaly márciusban benyújtott törvényjavaslat eredeti indoklása szerint a központosításra a források hatékonyabb felhasználása érdekében volt szükség, hogy mód nyíljon azon régiók fejlesztésére, forráshoz juttatására is, melyek jelenleg forráshiányosak. Újraosztás végül nem lesz, marad a régi rend, azaz a befolyt pénzek 90 százaléka továbbra is a területi kamarák hálózatához kerül, 10 százalék pedig marad az MKIK-nál, ahogy a kamara írja weboldalán. A változás annyi, hogy eddig a területi kamarák utalták át a díj 10 százalékát a központnak, most a 90 százalékot utalja nekik a központ.

Sokkal gazdaságosabb, ha egy helyre történik a befizetés – indokolta most a központosítást az MKIK a 24.hu-nak. Ez szerintük erőforrás-megtakarítást jelent, ebből adódóan úgy vélik, az új rend előnyös a kamarai rendszernek. Megtudtuk még, hogy az MKIK a befizetett hozzájárulásokról havonta számol el a területi kamarákkal, ami a központ szerint azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanakkor jutnak a pénzhez az ország különböző részein lévő kamarai szervezetek, mint eddig.

A kamarai hozzájárulás 90 százaléka ugyan továbbra is a területi kamarákhoz kerül, de mint kiderült, az egyes szervezetek mostantól a 90 százalékból csak 88,5 százalékot kapnak meg automatikusan, 1,5 százalékból pedig egy olyan alapot képeznek, amelyre a gyengébb gazdasági adottságokkal rendelkező kamarák pályázhatnak bizonyos feladatok ellátására. Ezzel is segítik az országosan egységesebb, egyenszilárdságúbb kamarai feladatellátást – tette hozzá az MKIK.

Érdeklődtünk még, mi történik, ha a vállalkozó figyelmetlenségből, vagy mert nem tud az új rendről, az idei hozzájárulást is a területi kamarához fizeti be. A kapott MKIK-válasz alapján a téves utalásokat nem küldik vissza a vállalkozóknak, hanem ilyenkor a tárgyévi kamarai hozzájárulás bekerül a havi elszámolás kompenzációjába.