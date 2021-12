Megviselte a koronavírus-járvány a bevásárlóturizmust is

A vásárlási céllal Magyarországra érkező bevásárlóturisták költekezése 2019-ben 213 milliárd forint volt (a különféle szolgáltatásokkal együtt). Ez az összes ideérkező turista költekezésének 10 százalékát közelítette. 2020-ban a bevásárlóturizmus értéke 117 milliárd forintra süllyedt, a sok-sok hazai és határon túli korlátozás közepette. Ez 55 százaléka a korábbinak. És nem ez volt a végállomás, mivel 2021 első három negyedévét nézve tovább csökkent a hozzánk érkező bevásárlóturisták költekezése, ötödével. A járvány előtti szinthez képest pedig több mint 50% az esés.

Most Parndorf is bezárt, az osztrák és a szlovák boltok is lehúzták a redőnyt. Felröppentek kósza hírek, hogy a benzinárstop és a határokon túli boltzár feldobja a bevásárlóturizmust – írja a Blokkk.com. A járványhelyzet eddig is valóban megforgatta a korábban turistáskodó vásárlókat, hiszen az ár, ami lehet a benziné is, az árfolyamváltozás és az üzemanyagköltség (mint az utazás ára) mellé belepottyant a mérleg serpenyőjébe az is, hogy ha valahol bezárják a boltokat, és akkor szomszédolhatunk is.

De a szakportál szerint ez mégsem olyan egyszerű, a bevásárlóturizmus oldaláról sem. A vásárló turkálás iránti kalandvágyát ugyanis csillapíthatja a járványveszély miatti óvatosság is. A magyar üzemanyagárstop pedig igazából három hetet élt, mivel lejjebb ment a kőolaj világpiaci ára közben, így igazából árfolyamfüggővé vált, mikor ütközhetnek a kutak ismét a plafonba. Nyilván egy csepp örömük sem volt a magyar kutasoknak abban, hogy idejött a kedves bevásárlóturista tankolni, hiszen csak a veszteségük nőtt tőle.

És a szlovák, vagy osztrák vásárló a magyarhoz hasonlóan vásárolhat a webről is a boltzár idején, ki sem kell mozdulnia otthonról. A magyar boltzárak időszakában is a webre ugrottak a vásárlók, nem is kicsit, nem az autójukba (ebben persze utazási, és más korlátozások is szerepet játszottak).

Végül helyére téve az egészet, a magyarok és a külföldiek bevásárlóturizmusa csekély mezsgyéje volt a boltos világnak a járvány előtt. Érthető okok miatt persze a határ mentén nagyobb volt mindig is a nyüzsgés, ott napról-napra nyomon is lehetett követni a boltos turkálás ingázásának a hullámait, ha bármely ok izgalmassá tette. De a boltos világ mérlege olyan nagyot nem lendült egyik irányban sem, hogy a mérleg nyelve kiakadt volna. Persze, minden fillér számít.

A karácsonyi ajándékvásárlás varázsa persze hoz majd a bevásárlóturizmus révén is némi izgalmat a fenyőfák köré. De hát a szomszédos boltok a járványhelyzettől függően akár ki is nyithatnak még a karácsony előtti napokban, hiszen csak hetekre lőtték be a bezárás időtávját. Persze, volt már olyan, hogy nyújtani kellett a boltzáron.