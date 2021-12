Az ottani zárás miatt több szlovák vásárló átjön és itt veszi meg a karácsonyi ajándékot

Ismét lendületet vett a bevásárlóturizmus, a szlovák bevásárlóturisták számottevő része a karácsonyi ajándékokat szerzi be Magyarországon – írja a Világgazdaság.

A szlovákiai lezárások hatására élénkülő határ menti forgalmat lehet tapasztalni a hazai kiskereskedelemben – mondta a VG-nek Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. „A tagvállalatok visszajelzései és az iparági tapasztalatok szerint a győri, a budapesti és a miskolci áruházak számára is pluszforgalmat generál, hogy a nem létszükségletet kiszolgáló üzletek november 25-től két hétre bezártak az északi szomszédnál.”

Az ide jövő szlovák vásárlók nagy része a karácsonyi ajándékokat szerzi be Magyarországon, így a pluszkereslet elsősorban a ruházati cikkekre, szépségápolási termékekre, illatszerekre, játékokra, valamint a műszaki-elektronikai árukra irányul. A 360-370 forintos euró is jó a szlovákoknak, mert az eurójuk így többet ér, mint ha csak 350 forint lenne az euró.

Sőt, lehet, hogy osztrákok is ide jönnek árut beszerezni. A lap azt írja, hogy arra számítanak a Nyugat-Dunántúlon, hogy osztrák vásárlók is az eddiginél lényegesen nagyobb számban jelentkezhetnek, mivel náluk szerdán december 11-ig meghosszabbították az egészségügyi zárlatot. A rendelkezés szerint csütörtöktől hétkor be kell zárniuk az alapvető cikkeket árusító üzleteknek, amelyek eddig este kilencig tarthattak nyitva.