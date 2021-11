Hibás a gyerekesek adó-visszatérítési nyilatkozata az adószakértő szerint

Elbizonytalanított egy gyerekes szülőt a VISSZADO-nyomtatvány, mely az szja-visszatérítéshez szükséges adatok megadásához készült. Angyal József úgy látja, a nyilatkozat utolsó mondata félrevezetően leszűkíti a jogosultak körét.

A VISSZADO nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó tájékoztató október 31-én jelent meg a NAV honlapján. A nyomtatványt december 31-éig lehet kitölteni, arra szolgál, hogy a NAV minden olyan adat birtokában legyen, amely lehetővé teszi, hogy február 15-ig kiutalja az adó-visszatérítési kedvezmény előlegét. Ez a nyomtatvány azonban az adószakértő szerint tartalmaz egy félreérthető mondatot, és már akadt is, akit ez a mondat elbizonytalanított.

Jelenleg csak házastárs (bejegyzett élettárs) adatait lehet megadni

A szülőpár közös háztartásban neveli közös, vérszerinti gyermeküket már 16 éve. Nem házasodtak össze és nem szerepelnek az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásában (ényny) sem. A családi pótlékot az egyik szülő kapja, és ő az, aki a családi kedvezményt is érvényesíti. Családi pótlékra (mint a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti szülője) a párja is jogosult, tehát családi kedvezményre is, így értelmezésében jár a szülőtársának is az szja-visszatérítés. Ez így is van – erősítette meg lapunknak Angyal József okleveles adószakértő.

Az anyát az zavarta meg, hogy az szja-visszatérítési nyomtatvány második oldalán, az utolsó sorban ez a mondat szerepel:

A kedvezményezett eltartottak után családi kedvezményre jogosult házastárs (bejegyzett élettárs) adatai.

Márpedig az ő szülőtársa se nem a házastársa, se nem a bejegyzett élettársa. (Utóbbi egyébként nem is lehetne, később írjuk, miért.) Emiatt elbizonytalanodott, hogy végül is a gyereke apja, akivel 16 éve együtt élnek, jogosult-e az szja-visszatérítésre, vagy csak akkor lenne jogosult rá, ha közjegyzőnél kérték volna, hogy vegyék őket nyilvántartásba.

Az anyát is megzavaró félreérthetőség miatt mondja Angyal József, hogy sürgősen korrigálni kell a nyilatkozat ezen mondatát. A kormányrendelet egyébként úgy fogalmaz, hogy a nyilatkozatban „annak a magánszemélynek a nevét, adóazonosító jelét kell feltüntetni, aki ugyanarra a kedvezményezett eltartottra tekintettel jogosult családi kedvezményre.” Ebbe belefér az anya élettársa, gyermeke apja.

Az adószakértő javaslata a korrekcióra: „A kedvezményezett eltartottak után családi kedvezményre jogosult másik személy adatai.” A másik személy lehet a másik szülő, vagy az élettársak nyilvántartásában 1 évnél régebben szereplő személy, vagy közös gyermek esetén az élettárs, illetve az elvált szülő, 50–50 százalékos családipótlék-folyósítással – tette hozzá az adószakértő.

Félrevezetően leszűkítő

Az, hogy a nyomtatvány utolsó mondatában a házastárs (bejegyzett élettárs) adatait kéri a NAV, azért is félrevezetően leszűkítő, mert a bejegyzett élettársak a vonatkozó törvény szerint azonos nemű párok lehetnek csak. Vagyis a nyilatkozat utolsó mondata alapján csak a házastárs, illetve az azonos nemű pár (bejegyzett élettárs) adatait lehet megadni, mint családi kedvezményre (és szja-visszatérítésre) jogosult személy. Az élettársi kapcsolatban élő különnemű szülők, társak itt teljesen kimaradtak.

Ahhoz egyébként, hogy az élettársi kapcsolatban élő különnemű személyek igénybe vegyék az adó-visszatérítést, nem kell, hogy szerepeljenek az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásában – ezt a kormányrendelet nem írja elő.

Ahhoz, hogy valaki adó-visszatérítésre legyen jogosult, elég, ha az év egyetlen napján (bármely napján) jogosult a családi kedvezményre.