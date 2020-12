Hazavonzanák a külföldön élő és tanuló magyarokat

Azok, akik úgy döntenek, hogy külföldi pozícióban építik tovább karrierjüket – akár munkavállalóként, akár tanulmányi elhivatottságból – rendszerint középtávon, azaz 1-3-5 évre hagyják el az országot. Ezalatt a magyarországi munkaerőpiacon olyan változások indultak el, amelyek egy kezdeményezés szerint kedvező feltételeket jelenthetnek a hazatérést fontolgató magyarok számára.

Megfigyelhető, hogy a külföldön tapasztalatot szerzők gyorsabban tudnak érvényesülni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy külföld és külföld között is van különbség. Adott országon belül is akadnak olyan minőségi eltérések akár oktatási intézmények, akár vállalatok között, amelyekkel már az itthoni munkáltatók is tisztában vannak. Felmerül a kérdés, hogy miként tudnak a külföldön élő magyarok a folyamatosan változó hazai és nemzetközi piacról tájékozódni.

Tényeken alapuló információs pont

Ilyen és ehhez hasonló információk összegyűjtése és megvitatása érdekében hozta létre az MP Solutions Kft. személyzeti tanácsadó iroda két alapítója, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a Compass-Plus Munkaerőpiaci Elemző és Ismeretterjesztő Alapítványt.

Kezdeményezésük célja a külföldön élő vagy tanuló tehetségek hazavonzása, a kormányzati ösztönzők és támogatások bemutatása, valamint iparágakat népszerűsítő programok ismertetése, a külföldi cégek számára befektetésösztönzői tevékenység támogatása. Mindezt olyan közérthető és inspiráló módon, amelyből a munkavállalók és a munkaadók is egyaránt tanulhatnak, például a folyamatosan frissülő online tudástárból, eseményeinkből vagy a már elindult „Reboot Itthon! – Ezért érdemes hazaköltözni Magyarországra” című rendszeres kerekasztal beszélgetésekből, előadásokból – magyarázta a személyzeti tanácsadócég mintegy 20 éves tapasztalattal rendelkező ügyvezető igazgatója, Pelle Dávid.

Jó pozíciók nyílnak

Magyarország munkaerő szempontjából a magasabb hozzáadott értéket jelentő tudás irányába pozícionálódik szerinte. Más piacokkal összevetve ez az a tényező, amely képes az országot versenyelőnyben tartani többek között az ország központi fekvése, a kulturális lehetőségek, az európai szinten még mindig jobb árértékű megélhetés és infrastruktúra miatt. A szakember szerint, a technológiai piac, a pénzügyi piac és a szolgáltató központok piaca változott a legtöbbet. Ezen szektorok közreműködésével több száz új álláslehetőség nyílik itthon, amelyek már nem a klasszikus kiszolgáló tevékenységet jelentik, hanem minőségi, a hozzáadott értéket képviselő pozíciókat.

Itthonról is lehet nemzetközi csapatban dolgozni

Jelentős szempont szerinte az is, hogy Magyarországról is van lehetőség külföldi gyakorlatok és projektek részeseinek lenni, hiszen számos olyan vállalat van, amelyik leányvállalatot működtet Budapesten, vagy egy adott pillér központi funkcióit és irányítását a magyar irodára bízzák. Ez megköveteli azt, hogy a megfelelő nyelvtudás mellett a szükséges készségekkel és kompetenciákkal is rendelkezzen a munkavállaló.

Az ilyen trendek hatására nemzetközi szinten vannak és lesznek lehetőségek a karrierépítésre. Ugyanakkor, számolni kell azzal is, hogy ennek köszönhetően a verseny is megnövekszik és az elvásárok is fokozódnak. Lényegében a kihívások, a nemzetközi munkakörnyezet és a jó gyakorlatok itthonról is elérhetők a munkavállalók számára. Nem beszélve arról, hogy a távmunkának köszönhetően a más országban élő magyarok itthoni álláslehetőséget is betölthetnek a korábban már említett külföldön megszerzett munka és élettapasztalataik adta előnyök kiaknázásával.

A vállalatok tanulnak a munkaerőhiányból

Nem újdonság az a szemlélet, miszerint a leghatékonyabb toborzási forma a már meglévő kollegák sikeres megtartása. Ezt azonban tovább lehet konkretizálni arra, hogy számos helyen fejlődésnek indult a cégkultúra is. Szerinte a vezetők máshogy viszonyulnak az alkalmazottakhoz, gyakrabban kérnek visszajelzést, jobban bevonják őket folyamatokba, valamint általánosan rugalmasabb a munkavégzés.

Emellett, már megjelentek olyan helyek is, ahol hasonló technológiával, valamint hasonló szellemiségben dolgozhatnak Budapesten a munkavállalók, mint Nyugat-Európában vagy akár a Szilícium-völgyben.