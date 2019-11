Új motor gyártását kezdik meg jövőre az Opel szentgotthárdi gyárában

Fékez az autóipar: rövidített munkaidőt vezet be az Opel

Miközben Németországban és Lengyelországban létszámleépítések, átszervezések zajlanak a PSA tulajdonában lévő Opel üzemeiben, addig a magyar gyárban nem kell további karcsúsítástól tartani. A társaság jövő januártól egy új motor sorozatgyártását kezdi meg, amely a cégcsoportnál a legnagyobb volument képviseli – mondta a Napi.hu-nak Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd Kft. szóvivője.

A magyar gyártó- és szerelősorokon 2020 januárjának első napjaitól egy új háromhengeres 1,2 literes turbó PSA EB-benzinmotor, valamint az EP hengerfejek gyártására. Ezzel az átállással az üzem gyakorlatilag lecseréli eddigi gyártási palettáját. Az elmúlt hét évben gyártott GM-fejlesztésű motorok mostanra kifutottak, ugyanakkor ezeket a meglévő típusokat még a jövő évben nagyon alacsony darabszámban gyártani fogják.

Lejtmenetben

Az Opel motorgyárában az elmúlt években a termelés volumene és ezzel együtt a pénzügyi eredmények is látványosan megcsappantak. A cég szerint ennek egyik oka, hogy az általuk gyártott motortípusok iránti piaci igény csökkenése, a dízelmotorok iránti kereslet visszaesése. A hagyományos autótípusok helyett a piac inkább a szabadidő-autók, vagyis a SUV-ok felé tolódott. Az Opel-márka tavaly mintegy egymillió autót értékesített globálisan, amely mintegy 7 százalékos visszaesés 2017-hez képest. Az eladások csökkenése miatt kevesebb autómotorra volt szükség, ami kihatással volt a szentgotthárdi termelésre is. Kaszás Zoltán a 2019-es adatokról nem kívánt előzetes becslést adni, de elismételte, hogy a termelési volumen idén is csökkent.

A szóvivő elismerte, több körben voltak náluk úgynevezett „önkéntes elbocsátási programok”, így a tavaly év eleji mintegy 1200 főről idén szeptemberre 850 főre olvadt a társaság dolgozói gárdája. Az üzemben további 150-200 fő is dolgozik, akik egy nem nevesített külsős cég alkalmazottai.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Grzegorz Buchal, az Opel Szentgotthárd gyárigazgatója (j) az első itt gyártott Astra személyautóban a szentgotthárdi Opel-gyár 25 éves jubileuma alkalmából tartott ünnepségen 2017. március 29-én.

MTI Fotó: Varga György