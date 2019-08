Törvénymódosítást kezdeményez az MSZP a Suzukinál dolgozó magyarok védelmében

Az MSZP a magyar Suzuki gyárban dolgozók érdekeinek védelme ügyében levéllel fordult a cégcsoport japán vezetőjéhez, valamint törvénymódosítást kezdeményez az Országgyűlésben – jelentette be Komjáthi Imre, a párt alelnöke és Ujhelyi István európai parlamenti képviselő szerdán sajtótájékoztatón.

Komjáthi Imre elmondta, a Suzuki stratégiai partnere a kormánynak, azonban az erről szóló szerződésben nem szerepel a magyar munkavállalók érdekvédelme. Az MSZP ezért ősszel törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy

stratégiai partnerséget csak olyan céggel lehessen kötni Magyarországon, amely nemcsak megtűri, hanem támogatja is a szakszervezetek létrejöttét.

Felidézte, idén februárban ugyan megalakult a Vasas szakszervezet alapszervezete a gyárban, azonban az alapító titkárt másnap biztonsági őrökkel kísérték ki a cég telephelyéről és azóta is munkaügyi per folyik az ügyében. Az MSZP alelnöke úgy vélte: az alaptörvényt és a munka törvénykönyvét is sérti, hogy a Vasas szakszervezet alelnökét azóta sem engedték be a gyárba, illetve, hogy a Suzuki vezetése elzárkózik attól, hogy a munkavállalók érdekvédelmi szervezete működhessen a cégnél.

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője arról számolt be, hogy az Európai Parlament közlekedési bizottságának alelnökeként nemrégiben levelet kapott Toshihiro Suzukitól, amelyben a cég elnöke megköszönte a magyar Suzuki gyár érdekében nyújtott támogatását az autóiparra vonatkozó széndioxid-kibocsátás szabályozásával kapcsolatos európai döntéshozatali mechanizmusban.

Közölte, válaszlevelet írt a Suzuki elnökének, amelyben jelezte, az eddigi partnerségi kapcsolat megbicsaklik, ha a magyar munkavállalók jogait, érdekeit, munkakörülményeit, illetve a szakszervezet-alapítási lehetőségeit csorbítja a gyár. Hozzátette: a levében azt is kérte, hogy a cégcsoport központja folytasson le vizsgálatot a magyar gyárral kapcsolatban, mert elfogadhatatlan, ahogyan a magyar munkavállalókkal viselkednek.

