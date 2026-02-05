A Nagy Ő: Stohl András és Kiara Lord nem bírtak magukkal a wellnessben, átléptek egy határt

Azzal nem lehet vádolni Kiara Lordot, hogy ne lenne rámenős az idei Nagy Ő-ben: mindent megtesz azért, hogy Stohl András figyelmét felkeltse a műsorban, és úgy tűnik, erre a színész-műsorvezető is vevő.

A volt felnőttfilmes kiemelt figyelmet kapott Stohltól már eddig is, sőt, utóbbi szerint „nagyon könnyen bele lehetne szeretni Kiarába”.

A csütörtöki adás érdekes részeket tartogat: Stohl elmagyarázza, hogy egy szinttel továbbléphet vele mindenki az ismerkedésben, szabad a csók, így ne lepődjenek meg, ha ő is próbálkozni fog. Kiara Lord – kapva az alkalmon – arra kéri Lékai-Kiss Ramónát, hozzon össze egy randit neki Stohl Andrással, ami úgy fest, egy wellnessfürdőzésben végződik.

Ott pedig egyikük sem fogja vissza magát: Stohl és Kiara Lord közt csattan el az első csók az idei évadban, amivel a kapcsolatukban is átléptek egy képzeletbeli határt.

Volt rózsaceremónia

Ismételten rózsaceremóniát tartottak A Nagy Ő-ben: Stohl András ezúttal két nőt is haza kellett küldjön a műsorból. Miután kiosztotta rózsáit, már csak két szál virág maradt három érte küzdő hölgynek.

Először a 48 éves Melindát, majd a négy gyermekes, brazil Miriamtól búcsúzott. Az utolsó rózsáját ugyanis Mónikának szánta:

– Elfogadod tőlem a rózsát? – Nem tehetem.

Stohl így gondolkodik a nőkről

Hogy pontosan milyen is vagy milyen volt a viszonya a nőkhöz élete során, arról a színész-műsorvezető Szalai Vivien 2011-ben írt Stohl őszintén című könyvében beszélt, sok esetben igen nyersen fogalmazva kapcsolatairól.

Iszonyatosan szeretem a nőket, minden porcikájukat. Engem az is kielégít, ha csak szemkontaktus van, mert az akkor már egy aktus. Talán négy másodperc, de az konkrétan egy aktus. És számára is ugyanezt jelenti, látni lehet rajta. Nagyon bírom az ilyen megmagyarázhatatlan kapcsolatokat, vágyakat. Imádom, ha egy nő szép, és ha szépen jár. (…) Biztos a vadászösztön is bennem van, folyamatosan hódítani akarok, érezni, hogy még megy, hogy sikerem van. Az borzasztó, amikor egy diszkóban rádöbbensz, hogy végül is mennyire megy ez a kurva idő. Aztán inkább kerülöd az ilyet, ne kelljen szembesülnöd a dolgokkal.

A könyv egy későbbi pontján úgy fogalmaz: „A hódítás folyamatát élvezem. A játékot szeretem, ahogy közel férkőzöm, becserkészem, leigázom, magamhoz láncolom őket.”

Hozzáteszi: „A nők az apát keresik, a férfiaknak pedig az anya a fontos a nőkben. Az engem körülvevő nőkben nagyon erős a szexualitás. Mindegyikben, az anyámban is. Egész életemben rendkívül fontos a szexualitás. Ha jó vagy egy szerepben, akkor szexuálisan kívánnak az emberek. Azt hiszem, engem elég sokan kívánnak.”