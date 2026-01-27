Tóth Gabi: Mi nők, képesek vagyunk férfivá válni, szegény férfiak pedig eltunyulnak

A napokban jelent meg a Nőfilter legújabb epizódja a YouTube-on, melynek Tóth Gabi is állandó vendége. Az énekesnő az adásban egyebek mellett arról is beszélt, hogy az elmúlt években sokszor találkozott olyan férfiakkal, akik inkább a nőkre támaszkodtak, mintsem hogy a partnereik valódi társai lettek volna, és szerinte erről valamelyest a nők is tehetnek.

Volt olyan párja, aki rá támaszkodott anyagilag

Mi nők, képesek vagyunk férfivá válni. Átvettük az irányítást, szegény férfiak pedig eltunyulnak. Én is találkoztam korábban olyanokkal, akik anyagilag rám támaszkodtak

– idézte az énekesnőt a Bors.

Mint mondja, mára önálló lett anyagilag, de úgy véli, aki szereti azt, amit csinál, annak mindegy, ki van mellette, hiszen mivel a szenvedélye a munkája, megteremti magának a pénzt.

Ezt gondolja a házassági szerződésekről

A beszélgetés során szóba került a házassági szerződés témája is. Az énekeső szerint a dolog sokszor nem a bizalmatlanságról, hanem az előrelátásról szól.

Én ragaszkodtam ahhoz, hogy amiért megdolgoztam, az az enyém legyen. Főleg, ha nagyobb dologról van szó. Bár amikor az ember ilyen szerződést köt, akkor sokszor azért teszi, mert érzi, hogy nem biztos, hogy jó vége lesz a házasságnak

– jegyezte meg.

Hozzátette: ha egy házasság véget ér, sokszor olyan dolgok jönnek ki a másik félből, amire nem feltétlen számít az ember. Ezért gondolja azt, hogy a házassági szerződés inkább egy tudatos döntés lehet.

Bár nekem egy boldog párkapcsolatban nem jutna eszembe, de a múltbeli tapasztalatok azt mondatnák velem, hogy talán érdemes erre gondolni.

Úgy véli, a pénz boldogít

Ami a pénzt illeti, Tóth Gabi úgy fogalmazott:

Aki azt mondja, hogy nem boldogít, az csak magát nyugtatja. Én nagyon szerény családi körülmények között nőttem fel. Láttam a szüleim állandó gyomoridegét, kiszolgáltatottságát az anyagiak terén. […] Rányomja az ember napjaira a bélyeget, ha például hitel van a házon, mellette ott van a rengeteg számla, amit ki kell fizetni. Ez egy nagyon stresszes dolog, úgyhogy igenis, boldogít a pénz

– jelentette ki az énekesnő, aki szerint az anyagi jóllét nem a luxusról, hanem a lelki nyugalomról szól: ahhoz ugyanis, hogy valaki élményeket szerezhessen, biztonságban érezze magát és kiegyensúlyozott legyen lelkileg, szerinte igenis fontos a pénz.

Már túl van egy váláson

Tóth Gabi korábban Krausz Gábor felesége volt, 2023 augusztusában jelentették be szakításukat, viszonyuk azonban a válásuk után sem bizonyult felhőtlennek, tavaly tavasszal némi nyilvános üzengetés is kirobbant közöttük, melynek egy pontján a séf egy per lehetőségét is belengette, mire az énekesnő is jelezte, hogy felkereste az ügyvédjét. Az ügyről azóta egyik fél sem kommunikált nyilvánosan.