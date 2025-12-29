bankautomacsaláspin-kód
Élet-Stílus

Új módszerrel olvassák le a PIN-kódunkat a csalók, erre érdemes odafigyelni

24.hu
2025. 12. 29. 08:30
Kis odafigyeléssel meg lehet előzni a bajt.

Mesterséges intelligenciát és hőkamerát vetnek be a csalók annak érdekében, hogy kiderítsék a bankkártyák PIN-kódjait az automatáknál – írja az Economx.

A Glasgow-i Egyetem kutatói rafinált csalási trendre figyelmeztettek. Az általuk bemutatott technológia képes hőmérsékleti görbéket megjeleníteni a pénzkiadó automaták billentyűzetén, majd mesterséges intelligencia használatával rekonstruálja az ATM-ekbe beírt PIN-kódot. Az új rendszer neve ThermoSecure, amely a kód beírása után hőkamerával rögzíti az ATM gombjai közötti hőmérséklet-különbségeket, a mesterséges intelligencia pedig ezután kiértékeli, hogy melyik gombokat és milyen sorrendben nyomták meg.

A teszteredmények szerint a módszer a PIN-kód megadását követő húsz másodpercen belül a leghatékonyabb: ekkor a kód meghatározásának pontossága eléri a 86 százalékot. Harminc másodperc elteltével a pontosság 76 százalékos, ami még mindig jelentős kockázatot jelent.

Biztonsági ajánlások

A módszer a bűnözők számára is könnyedén elérhető, így a biztonsági szakemberek több javaslattal is előálltak a baj megelőzésének érdekében, amelyek a cikk szemléje szerint a következők:

  • Minden esetben takarjuk el a billentyűzetet, amikor ATM-ből  veszünk fel készpénzt.
  • Várjunk néhány másodpercet, hogy lehűljenek a gombok és ne lehessen leolvasni azok hőmérsékletét.
  • Részesítsük előnyben az érintésmentes fizetést, hiszen ekkor nem kell megadni a PIN-kódot.
  • Ellenőrizzük az automatát, és ha szokatlan, oda nem illő szerkezetre bukkanunk, értesítsük a bankot vagy a rendőrséget.

Különösen figyeljünk oda az online vásárlásoknál: nemrég az OTP hívta fel a figyelmet az ünnepi időszakban fenyegető csalásokra, amelyeknek nagyon könnyű bedőlni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Versenyen halt meg egy 12 éves fiú, börtönbe kerülhetnek az egyiptomi úszóvezetők
Négy népbiztost ítéltek halálra, de őket sem végezték ki
A levegőben ütközött össze két helikopter
Ez volt az egyik utolsó videófelvétel Brigitte Bardot-ról
„Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik