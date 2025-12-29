Mesterséges intelligenciát és hőkamerát vetnek be a csalók annak érdekében, hogy kiderítsék a bankkártyák PIN-kódjait az automatáknál – írja az Economx.

A Glasgow-i Egyetem kutatói rafinált csalási trendre figyelmeztettek. Az általuk bemutatott technológia képes hőmérsékleti görbéket megjeleníteni a pénzkiadó automaták billentyűzetén, majd mesterséges intelligencia használatával rekonstruálja az ATM-ekbe beírt PIN-kódot. Az új rendszer neve ThermoSecure, amely a kód beírása után hőkamerával rögzíti az ATM gombjai közötti hőmérséklet-különbségeket, a mesterséges intelligencia pedig ezután kiértékeli, hogy melyik gombokat és milyen sorrendben nyomták meg.

A teszteredmények szerint a módszer a PIN-kód megadását követő húsz másodpercen belül a leghatékonyabb: ekkor a kód meghatározásának pontossága eléri a 86 százalékot. Harminc másodperc elteltével a pontosság 76 százalékos, ami még mindig jelentős kockázatot jelent.

Biztonsági ajánlások

A módszer a bűnözők számára is könnyedén elérhető, így a biztonsági szakemberek több javaslattal is előálltak a baj megelőzésének érdekében, amelyek a cikk szemléje szerint a következők:

Minden esetben takarjuk el a billentyűzetet, amikor ATM-ből veszünk fel készpénzt.

Várjunk néhány másodpercet, hogy lehűljenek a gombok és ne lehessen leolvasni azok hőmérsékletét.

Részesítsük előnyben az érintésmentes fizetést, hiszen ekkor nem kell megadni a PIN-kódot.

Ellenőrizzük az automatát, és ha szokatlan, oda nem illő szerkezetre bukkanunk, értesítsük a bankot vagy a rendőrséget.

Különösen figyeljünk oda az online vásárlásoknál: nemrég az OTP hívta fel a figyelmet az ünnepi időszakban fenyegető csalásokra, amelyeknek nagyon könnyű bedőlni.