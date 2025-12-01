Ezt tehetjük, ha a nátha miatt nem kapunk levegőt (x)

Ha nem szelel az orrunk, vagy a nátha miatt nem érezzük az illatokat, az a legtermészetesebb tevékenységeket is lehetetlenné teszi: nem tudunk aludni, nem tudunk rendesen beszélni, sportolni, enni, inni. Márpedig a hidegben könnyen megfázunk, ezért sokan szembesülnek ezekkel a panaszokkal a téli hónapokban.

Az orrunkra és az orrnyálkahártyánkra vigyáznunk kell, hiszen fontos szerepet játszanak a kórokozók elleni védekezésben. A nátha egyik legzavaróbb tünete, az orrdugulás megfelelő kezeléssel enyhíthető, ám ha nem foglalkozunk vele, akár súlyos szövődményei is lehetnek. A nátha ellen és az orrnyálkahártyánk „karbantartására” egyaránt léteznek hatásos házi praktikák, amelyekkel hozzájárulhatunk a tünetenyhítéshez.

1. Száraz helyett párás levegő. A száraz levegőtől ugyanis az orrnyálkahártya kiszáradhat, kisebesedhet. Ilyenkor az orrunkban nem termelődik elegendő váladék a kórokozók megállítására, amelyek így könnyebben bejuthatnak a szervezetünkbe. A párás levegő azonban segít nedvesen tartani az orrnyálkahártyánkat. Ezért, ha nem elég párás otthon a levegő, párologtassunk! Ehhez nincs szükség drága párologtatókra: elég egy fűtőtestre helyezett vizes tálka, de teregethetünk is a radiátor fölé.

2. Illóolajok a párologtatóban. Ha már úgyis párologtatunk, érdemes néhány csepp eukaliptusz-, levendula- vagy borsmentaolajat tenni a párologtatóba. Ezek segítenek kitisztítani a légutakat. Ugyanezt a hatást érhetjük el, ha a fürdővízbe vagy a párnára csepegtetünk belőlük.

3. A természet gyógyereje. A természet szinte minden bajra kínál orvosságot. A méz közismerten torokfájásra való, míg a vörös- és fokhagymában lévő illóolajok baktériumölő hatásúak, tisztítják a tüdőt, oldják a hörgők görcsét, enyhítik a köhögést.

4. A zöldségek is segíthetnek. A tormában lévő izotiocianát hatására a légutak könnyebben megszabadulnak a váladéktól, csökken a gyulladás, a légzés könnyebbé válik. A fekete retek levének –mézzel, citrommal keverve – szintén torok- és orrtisztító hatása van. A chilipaprikában, a curryben és a cayenne borsban lévő kapszaicin ugyanúgy enyhíti az orrdugulást.

Reventil orrspray – 4 az 1-ben hatással

Ha ezek mellett mégis szükségünk lenne orrspray-re, hogy enyhítsük az orrdugulást, ügyeljünk arra, hogy az ún. dekongesztáns (nyálkahártya-lohasztó) készítményeket csak a meghatározott adagban és korlátozott ideig alkalmazhatjuk! Válasszunk inkább olyan, természetes eredetű összetevőt tartalmazó orrspray-t, mint például a Reventil, amely ectoint tartalmaz.

Ezt a természetes sejtvédő molekulát olyan apró, egysejtű élőlények termelik, amelyeknek muszáj volt kifejleszteniük egy igazán hatásos fegyvert a túlélésük érdekében. Ezek a mikroorganizmusok olyan zord körülmények között – gejzírekben, sós tavakban, sivatagban – élnek, ahol erősen védeniük kell magukat a kiszáradástól. Az ectoin nagy vízmegkötő képességének segítségével vizes védőréteget képez a sejtek körül, amely megóvja azokat a környezet káros hatásaitól, így elősegíti a sérült orrnyálkahártya regenerációját, mérsékli annak kiszáradását. A Reventil orrspray 4 az 1-ben hatású eszköz, amely jelentősen enyhíti az orrdugulást, az orrfolyást, az arc- és fejfájást, illetve a szaglás és ízérzékelés zavarát. A tartósítószer-mentes Reventil orrspray akár egy hónapig is használható, nem okoz hozzászokást, és gyermekeknél is alkalmazható.