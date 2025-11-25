reszkessetek betörők!macaulay culkin
Így folytatná a Reszkessetek, betörők!-et Macaulay Culkin

Gilbert Flores / Variety / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 25. 20:56
Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Mind tudjuk, hogy a második Reszkessetek, betörők! után csak silány folytatások érkeztek a franchise életébe, Macaulay Culkin most viszont vázolta a saját ötletét, hogy miképp volna érdemes folytatni a filmeket.

Culkin most elmondta, hogy a fejében lévő folytatás évtizedekkel később venné fel Kevin történetét, és a figurát „özvegyként vagy elvált férjként” képzelné el.

Egy gyereket nevelek, dolgozom ezerrel, és közben nem figyelek rá eléggé, ő megsértődik, végül pedig kint ragadok a házból.

Kevint a fia nem engedné be, és most ő állítana csapdákat apjának, ellentétben az első két filmmel, ahol ennek Joe Pesci és Daniel Stern figurái voltak az elszenvedői.

A ház valamilyen metaforája lenne a kapcsolatunknak, egy módja annak, hogy visszataláljak a szívébe. Valahogy így lehetne röviden összefoglalni az ötletemet. Nem zárom ki, ha egyszer eljön a megfelelő alkalom a megvalósításra.

Azt nem árulta el, hogy megkeresték-e már hivatalosan egy folytatással, vagy hogy megosztotta-e ezt a filmötletét bárkivel, aki valóban el tudna indítani egy ilyen projektet.

Idén is látjuk majd a tévében természetesen:

