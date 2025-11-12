Rónai Egon a papírlapról, amire Orbán firkált az interjú alatt: Kaptam rá egy több százezer forintos ajánlatot

Rónai Egon készített interjút Orbán Viktorral a minap az ATV-n. A beszélgetés után a Blikk kereste meg az újságírót, hogy tapasztalatairól kifaggassák.

Rónai arról, hogy mi lepte meg, a papírlappal felel, amire a miniszterelnök firkált a beszélgetésük alatt.

Gyakorlatilag egy non-figuratív alkotás készült, figyeltem, ahogy újabb krikszkrakszok kerülnek a papírra, gyakorlatilag kérdésenként egy újabb. Meg lehet számolni, hogy hányat kérdeztem, mert annyi minta van a papíron. Ez nyilván meglepő volt, ezzel nem nagyon találkoztam még. Az is meglepett, hogy például az űrtervek, az amerikai űrállomás építésében való magyar részvétel mennyire felvillanyozta… Ez a dolog, az űrkutatás, izgalomban tartja.

Az ATV műsorvezetője megtartotta a papírt, sőt, valaki pénzt is ajánlott érte.