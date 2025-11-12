Rónai Egon a papírlapról, amire Orbán firkált az interjú alatt: Kaptam rá egy több százezer forintos ajánlatot

Rónai Egon készített interjút Orbán Viktorral a minap az ATV-n. A beszélgetés után a Blikk kereste meg az újságírót, hogy tapasztalatairól kifaggassák.
Rónai arról, hogy mi lepte meg, a papírlappal felel, amire a miniszterelnök firkált a beszélgetésük alatt.
Gyakorlatilag egy non-figuratív alkotás készült, figyeltem, ahogy újabb krikszkrakszok kerülnek a papírra, gyakorlatilag kérdésenként egy újabb. Meg lehet számolni, hogy hányat kérdeztem, mert annyi minta van a papíron. Ez nyilván meglepő volt, ezzel nem nagyon találkoztam még. Az is meglepett, hogy például az űrtervek, az amerikai űrállomás építésében való magyar részvétel mennyire felvillanyozta… Ez a dolog, az űrkutatás, izgalomban tartja.
Az ATV műsorvezetője megtartotta a papírt, sőt, valaki pénzt is ajánlott érte.
Nálam van. Sőt, azt is elárulhatom, hogy kaptam rá egy több százezer forintos ajánlatot. Megvenné valaki a rajzot, és a pénzt egy általam meghatározott jótékonysági szervezetnek utalná. Dedikálva nincs, de dokumentálva igen, és bevallom, szöget ütött a fejembe ez a lehetőség, mert szerintem sem ő, sem én nem azzal a tudattal váltottunk papírt, hogy ezzel valaki még jól is járhat. Ám ha valakinek tudunk segíteni, érdemes elgondolkodni rajta.