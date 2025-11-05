„Érezni lehetett a hagyma és a mustár szagát” – vallott a szendviccsel megdobott határvédelmis

Egy szövetségi bevándorlási tisztviselő azt állította a bíróságon, hogy egy tüntető által rádobott szendvics olyan erővel „robbant fel”, hogy a golyóálló mellénye alatt is megérezte.

Érezni lehetett a hagyma és a mustár szagát

– vallotta Gregory Lairmore, a CBP (Vám- és Határellenőrzési Hivatal) ügynöke a kedden megkezdődött bírósági perben, amit Sean Charles Dunn ellen indítottak, aki augusztus 10-én egy méretes szendvicset vágott Lairmore-hoz, miután egy washingtoni éjszakai klub előtt álló rendvédelmiseket „fasisztának”, „rasszistának” nevezte, és azt skandálta, „szégyen”. Megpróbált elfutni, de hiába, egy sarokkal arrébb elfogták. Az egészet felvette egy járókelő, nagy karriert futott be a videó.

Nem számít, ki vagy, nem dobálhatsz csak úgy tárgyakat az emberekre, mert mérges vagy

– idézte az Independent John Parron amerikai ügyész-helyettest. Dunnt szövetségi tisztviselő megtámadásával, ellenszegüléssel, feltartóztatásával, megfélemlítésével és gátlásával vádolják. Dunn ügyvédje, Julia Gatto szerint ugyanakkor ügyfele csak élt a szabad véleménynyilvánítás jogával, és Donald Trump amerikai elnök politikájával kapcsolatos nemtetszésének adott hangot. „Szerinte a közelmúltbeli bevándorlási műveletek rasszisták” – mondta Gatto.

Dunn az ellen emelt szót, hogy Trump „közbiztonsági vészhelyzetet” hirdetett az amerikai fővárosban, szövetségi ellenőrzés alá vonta a város rendőrségét, és a Nemzeti Gárda 1800 tagját vezényelte oda. Tulajdonképpen – a városvezetés és a lakosok jelentős részének ellenkezése ellenére – megszállta a várost, arra hivatkozva, hogy Washington elárasztotta a bűnözés és a hajléktalanság. Erről itt írtunk bővebben.

Dunnt, aki az Igazságügyi Minisztérium alkalmazottja volt, nemzetközi ügyekkel foglalkozó szakértőként dolgozott a bűnügyi osztályon, az eset után azonnal elbocsátotta Pam Bondi főügyész/igazságügyi miniszter, Trump is elítélte a férfi tettét.

A történet eléggé átpolitizált lett szinte rögtön a szendvicsdobás után. A kormányzat propagandacélokból, saját üzeneteivel ellátva újraközölte a videót. Nem kellett sokat várnia Dunn-nak, hogy noha a feltartóztatása után hazaengedték, rendőrök razziázzanak a lakásában. Tüntetéseken és falrajzokon pedig a szendvics a rendszerrel szembeni ellenállás egyik új szimbólumává vált.

A CNN azt írja, Lairmore – aki a bíróságon felismerte az elkövetőt, és akinek azt is meg kellett ott állapítania, valóban egy pulykás szendviccsel lett-e megdobva – arról is beszélt, a kollégái az eset óta húzzák az agyát, kapott például tőlük egy plüss szendvicset.

Mivel a tettet egyik fél sem tagadja, az esküdtszék dolga most azt eldönteni, kimeríti-e az a testi sértés vétség tényállását. A tárgyalás, amelyet Carl Nichols elnöklő bíró a világtörténelem „legegyszerűbb esetének” nevezett, szerdán folytatódik.