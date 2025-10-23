assistanceautójavítássegélyhívó
Lerobbant az autó? Ezt érdemes tudni az Assistance-szolgáltatásokról

2025. 10. 23. 15:31
Az autógyártók Assistance segélyhívója a legtöbb esetben flottul működik, ám ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a helyszínen meg tudják javítani a kocsid.

Szinte mindenki került már olyan helyzetbe, hogy az autója meghibásodott menet közben, és kénytelen volt az út szélén megállni, vagy akár már otthonról sem tudott elindulni például a lemerült aksi miatt. Legyen szó akár egy egyszerű defektről vagy a motor meghibásodásáról, abban a pillanatban mindkettő rendkívül bosszantó tud lenni. Probléma pedig nem csak tizenéves járműveknél jelentkezhet, hiszen sajnos az új autók is olykor komoly hibákat tudnak produkálni a legváratlanabb helyzetekben.

A fiatal, jellemzően garanciaidőn belüli autók esetében a felhasználók szinte mindegyike márkaszervizben végezteti el a kötelező szervizeket (hiszen ez a garancia egyik feltétele is), ebben az időszakban pedig a sok magyarországi márkaimportőr ingyenes Assistance-t nyújt bizonyos feltételek mellett. Ez egy olyan szolgáltatás, amellyel probléma esetén – lerobbant vagy már a garázsban elindulni nem akaró autóhoz, közúti balesetben megsérült autóhoz – segítséget küldenek a helyszínre a bajba jutott felhasználóhoz.

Számos rémtörténet forog a köztudatban ezeknek a szolgáltatásoknak a működésével kapcsolatban, sokszor hallani, hogy az importőr által megadott telefonszám nem volt elérhető, vagy nem voltak hajlandók kijönni a helyszínre, esetleg a kiérkezés után a mozgásképtelen autó elszállíttatását kifizettették a felhasználóval.

Utánanéztünk, hogyan is működnek az Assistance-rendszerek, néhány márka importőrét is megszólaltattuk.

