házasság első látásra
Élet-Stílus

„Az nem a hangya ellen van?” – kérdezte Réka, amikor Ricsi közölte, hogy babonából sóval fogja beszórni a küszöböt és az ablakokat

TV2
admin Grósz Petra
2025. 10. 17. 12:49
TV2

A Házasság első látásra legutóbbi adásában a párok összeköltöztek egymással. Miután megérkeztek közös otthonukba, Réka szinte rögtön arra kérte Ricsit, hogy javítsa meg a visszacsapódó vécéülőkét, a koordinátor pedig hamar meg is oldotta a problémát, majd tudatta feleségével, hogy ő egyébként babonás.

Hoztam egy zöld gyertyát, ami a bőséget jelképezi, meg kell gyújtanunk. A másik meg, hogy a védelmezés miatt sóval be kell szórni a küszöböt, illetve az ablakoknál a dolgokat. Hoztam sót is. Ezeket meg kell tenni, új lakás, tudod

– magyarázta Ricsi, mire felesége azt kérdezte tőle: „Az nem a hangya ellen van?”

Dehogyis! Az a fahéj!

Miután megkezdte az otthontisztító rituálét, Ricsi Rékát is megkérdezte, akar-e szórogatni, de a szempillastylist nem kívánt csatlakozni.

Én ilyen vagyok, ő nem, remélem, elfogad engem így

– mondta későbbi miniinterjújában a férj.

Kapcsolódó
„Nekem ez nem férfi” – Ritának nem tetszett, hogy miután Sanya meghívta egy fagyira, utóbbi elvárta, hogy a pizzázásukat már ő állja
Másként gondolkoznak az anyagiakról és a gálánsságról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gázrobbanás szakított ki több lakást egy bukaresti panelból – videókon a helyszín
„Felfogtam, amit tettem, de megmagyarázni nem tudom” – 18 évet kértek a párját kalapáccsal agyonverő férfire
A Wizz Air két új városba indít járatot Budapestről
Két ártatlan nyerte meg Az Árulók idei évadát – erre költik a nyereményüket
„Egy normális országban elképzelhetetlen, hogy egy beruházó kedvéért, akit zavarnak a sínek, ennyi ember életét megnehezítik”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik