„Az nem a hangya ellen van?” – kérdezte Réka, amikor Ricsi közölte, hogy babonából sóval fogja beszórni a küszöböt és az ablakokat

A Házasság első látásra legutóbbi adásában a párok összeköltöztek egymással. Miután megérkeztek közös otthonukba, Réka szinte rögtön arra kérte Ricsit, hogy javítsa meg a visszacsapódó vécéülőkét, a koordinátor pedig hamar meg is oldotta a problémát, majd tudatta feleségével, hogy ő egyébként babonás.
Hoztam egy zöld gyertyát, ami a bőséget jelképezi, meg kell gyújtanunk. A másik meg, hogy a védelmezés miatt sóval be kell szórni a küszöböt, illetve az ablakoknál a dolgokat. Hoztam sót is. Ezeket meg kell tenni, új lakás, tudod
– magyarázta Ricsi, mire felesége azt kérdezte tőle: „Az nem a hangya ellen van?”
Dehogyis! Az a fahéj!
Miután megkezdte az otthontisztító rituálét, Ricsi Rékát is megkérdezte, akar-e szórogatni, de a szempillastylist nem kívánt csatlakozni.
Én ilyen vagyok, ő nem, remélem, elfogad engem így
– mondta későbbi miniinterjújában a férj.