„Az nem a hangya ellen van?” – kérdezte Réka, amikor Ricsi közölte, hogy babonából sóval fogja beszórni a küszöböt és az ablakokat

A Házasság első látásra legutóbbi adásában a párok összeköltöztek egymással. Miután megérkeztek közös otthonukba, Réka szinte rögtön arra kérte Ricsit, hogy javítsa meg a visszacsapódó vécéülőkét, a koordinátor pedig hamar meg is oldotta a problémát, majd tudatta feleségével, hogy ő egyébként babonás.

Hoztam egy zöld gyertyát, ami a bőséget jelképezi, meg kell gyújtanunk. A másik meg, hogy a védelmezés miatt sóval be kell szórni a küszöböt, illetve az ablakoknál a dolgokat. Hoztam sót is. Ezeket meg kell tenni, új lakás, tudod

– magyarázta Ricsi, mire felesége azt kérdezte tőle: „Az nem a hangya ellen van?”

Dehogyis! Az a fahéj!

Miután megkezdte az otthontisztító rituálét, Ricsi Rékát is megkérdezte, akar-e szórogatni, de a szempillastylist nem kívánt csatlakozni.

Én ilyen vagyok, ő nem, remélem, elfogad engem így

– mondta későbbi miniinterjújában a férj.