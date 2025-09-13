Videó: „állásinterjúján” tartóztatták le a kamuápolót Floridában

A Volusia megyei (Florida) sheriff hivatala feltöltött a Facebookra egy videót, amin látható, hogyan kaptak el egy ápolói engedéllyel nem rendelkező férfit – aki épp ápolónak szeretett volna jelentkezni.

Az Independent szerint az 55 éves Joseph Kinney ápolói engedélyét 2022-ben visszavonták; az NBC Miami azt is hozzáteszi, hogy a férfi korábban Floridában, Alabamában és Kaliforniában rendelkezett engedéllyel, de többször is fegyelmi eljárás indult ellene, például mert gyógyszereket sikkasztott munkaadójától vagy éppen kábítószer hatása alatt vezetett.

Kinney most más személyek identitását felhasználva – azaz magát másnak kiadva – sorra megpályázta az ápolói állásokat. Két helyre fel is vették, ám mindössze egy-egy hetet dolgozott a két munkahelyen.

Miután a Volusia megyei sheriff hivatalát értesítették a gyanús jelentkezésekről, a nyomozók HR-eseknek adták ki magukat, és szeptember 12-ére állásinterjút szerveztek Kinney számára a floridei DeLandben.

Aztán ez történt: