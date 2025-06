Molnár Gusztáv a Sztárboxról: Tőlem nem várja el senki, hogy bárkit megverjek

Molnár Gusztáv is szerepelni fog idén ősszel a Sztárboxban, jelentette be az RTL a héten. A régóta alkoholproblémákkal küzdő, az elvonót többször megjárt színész a negyeddöntőben PSG Ogli ellen lép majd ringbe.

„Most fogtam fel, hogy pár hónap múlva be kell mennem egy sportcsarnokba, ahol egy csomó ember kiabál majd, amit sokan néznek a tévében is, és nagyon megijedtem” – nyilatkozta a Blikknek Molnár, hozzátéve: a bokszműsor teljesen átszervezte az életét.

Van most egy civil állásom egy számítógépes cégnél, amit nagyon szeretek, ők pedig megbecsülnek, és ez ad egy keretet az életemnek. Most ehhez hozzájöttek az edzések, ahol sokszor hányásig hajt az edzőm, Csík Csaba. Este még az egyéb munkáimat is végzem, mert színészként is szeretnék valahogy visszajönni, vagy valamit létrehozni. Otthon van egy kis magánélet, megvacsorázunk, elmosogatunk, és alszom. Nagyjából erről szól most az életem, ebben érzem magam biztonságban. Nagyon feszesen élek, és van, amikor azt érzem, hogy ezt nem fogom bírni, nincs meg bennem a megfelelő erő. Azt is lehet mondani rólam, hogy párkapcsolat-függő vagyok, de ebben legalább boldog, és amikor a kedvesem azt mondja, hogy büszke vagyok rád és sikerülni fog, akkor nyugodtan alszom el.