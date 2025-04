Hogyan segíthet a tudatos légzés a hatékonyabb munkavégzésben?

A vállalatok világában a pörgés, a határidők és az állandó készenlét szinte megállás nélküli terhelést jelentenek. Nem véletlen, hogy egyre több kezdeményezés foglalkozik a munkahelyi jólléttel – ilyen a Haleon, egészségmegőrzéssel foglalkozó cég kampánya is, amelynek keretében Hirsch Péter, egy multinacionális vállalat projektmenedzsere is megosztotta a tapasztalatait. Kiderült, hogy ő maga is ismerősnek találta ezt a tempót – egészen addig, amíg rá nem jött, hogy a kulcs a légzésében rejlik.

„Az üzleti életben inkább a légzés árnyoldalaival találkoztam" – meséli Péter, aki saját magán is megfigyelte a jeleket. „A nagy nyomás alatt megváltozott a légzésem, és ha túl szaporán vettem a levegőt, tudtam, hogy valami nincs rendben, stresszhelyzetbe kerültem." Bár szerinte léteznek vállalati egészség-programok, azok csak elszórtan érhetők el. Péter ezért maga kezdett el kutatni a megoldások után. Először egy jógaórán figyelt fel arra, hogy a mozdulatokhoz a levegővétel tudatos irányítása is hozzátartozik. „A mozdulatok során a ki- és belégzésre kellett figyelni. Később megismertem a meditációt, majd feszültebb időszakokban speciális légzéstechnikát alkalmazva megtanultam megnyugtatni magam." A felismerés, hogy a légzés befolyásolja a mentális állapotot, egyben megváltoztatta a hozzáállását a stresszhez is. Ma már napi rutinná vált számára a tudatos légzés. „Amikor úgy érzem, hogy a teendők teljesen maga alá gyűrnek, megállok egy percre, és néhány mély belégzéssel, majd lassú kilégzéssel helyreállítom az egyensúlyom. A hosszú kilégzésekre való koncentrálás csodákra képes." Ráadásul a légzéstechnika bárhol, bármikor alkalmazható – egy tárgyalás előtt, egy feszült e-mail megírása közben vagy akár az autóban ülve. Annak, aki csak ismerkedne a fizikai és szellemi jólét technikáival, először a meditációt ajánlja. „Nagyon misztikusan hangzik, pedig semmi ördöngösség nincs benne. Egyszerűen arról szól, hogy a figyelmünket a légzésünkre irányítjuk és megfigyeljük, anélkül hogy megváltoztatnánk." Egy másik módszer is bejutott Péter kelléktárába: a 4-7-8 relaxációs légzéstechnika. Ennek során 4 ütemnyi belégzést 7 ütemnyi benntartott levegő, majd 8 ütemnyi kilégzés követ. Péter szerint aki még alaposabban szeretné lekövetni, annak ma már számos digitális eszköz és applikáció is a rendelkezésére áll. Péter tapasztalata azt mutatja, hogy a légzés tudatos kontrollálása nemcsak a stresszt csökkenti, hanem növeli a koncentrációt, az önuralmat és a hatékonyságot is. A Haleon új kampánya rámutat arra, hogy néhány perces gyakorlat is elég lehet ahhoz, hogy ne csak túléljük a stresszes időszakokat, hanem kiegyensúlyozottabbá és nyugodtabbá váljunk – a munkahelyen és azon túl is.