Nemazalány: Volt egy romlott párkapcsolatom, csendben mentem tönkre, de tönkrementem

Halastyák Fanni, azaz Nemazalány és Fenyvesi Barna, a ValóVilág egykori VV Barnája is szerepelni fognak az RTL Exek csatája című műsorában. Mint ismeretes, kettejük kapcsolata tavaly ősszel ért véget, nem sokkal azután, hogy az egykori ValóVilág-szereplő megkérte az énekesnő kezét a Sztárbox öltözőjében.

Mielőtt kiderült volna, hogy hamarosan közösen kerülnek az RTL képernyőjére, Fenyvesi egy podcastműsorban beszélt arról, hogy tavaly februárban belenézett barátnője telefonjába, és az ott talált üzenetváltások civil és ismert férfiakkal teljesen ledöbbentették. Öt órán keresztül, hajnali 3 és reggel 8 között olvasta vissza a beszélgetéseket. „Amikor ezt elolvastam, nem tudtam, hogy mit csináljak. Bennem ez egy olyan érzés volt, hogy kifutok a világból. […] Lehet, hogy utólag ez lett volna a jó döntés. Hónapokig nem mondtam el neki, hogy erről tudok. […] Pszichológushoz jártam, mentálisan megviselt. Nem tudtam kinek elmondani.”

A beszélgetés során azt is elárulta, hogy a Nyerő Párosban szerette volna kiteregetni, hogy az énekesnő megcsalta őt, de végül nem válogatták be őket a műsorba.

Miután az említett podcastműsor megjelent, Halastyákra népharag zúdult a közösségi médiában. Fenyvesi a minap úgy fogalmazott, olyan dolgokat osztott meg a podcastben az énekesnővel való kapcsolatáról, amiket nem kellett volna, és utólag nagyon megbánta a dolgot.

– üzente az egykori ValóVilág-szereplő.

Kettejük kapcsolatáról mindeközben Nemazalány is megszólalt a Kiskegyednek.

Itt vagyok 27 évesen, volt egy romlott párkapcsolatom, tönkrementem. Én csendben mentem tönkre, de tönkrementem. Nem volt nyilatkozatom. Nem is lesz. Ha a szart akarom megosztani, azt is meg fogom. De azt én akarom érezni, hogy szeretném, vagy nem. Tehát ez legyen már az én döntésem. Engem ez a kapcsolat megtanított sok mindenre, és rá is ébresztett sok mindenre. Ujjal is mutogathatnék, magamra is, meg rá is. Tudom azt, hogy sok esetben nem úgy kellett volna reagálnom bizonyos dolgokra, és lehet, hogy már hamarabb be kellett volna fejezni azt a kapcsolatot, amikor mondjuk én olyan pofonokat kaptam, amik miatt most sírok