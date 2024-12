Stanely Tucci kiérdemelten visszatérő szereplője a legszexibb kopasz hírességek toplistájának. A most 64 éves színésznek karrierje túlnyomó részében nem volt haja, ez azonban nem volt így egész életében. Ezt bizonyítja az a fiatalkori fotó, amit Tucci a napokban tett közzé az X-en.

Bár a posztnak feltehetően nem az volt az elsődleges célja, hogy felvágjon korábbi hajkoronájával, a legtöbb hozzászólás mégis ehhez kapcsolódik.

– írta Stanley Tucci a fotóhoz, ami körülbelül 22 éves korában készülhetett róla.

really wish I could convey to young people just how awesome it was to be a kid in the 80s and 90s, before cellphones and internet and social media exploded. This was taken 42 years ago. pic.twitter.com/AQgvSU7jou

