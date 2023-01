Marilyn Manson peren kívül egyezett meg az őt szexuális erőszakkal vádoló Esmé Biancóval

A Trónok harca színésznője 2021-ben azt állította, a zenész többször is bántalmazta őt kétéves kapcsolatuk alatt.

Esmé Bianco, a Trónok harca sztárja 2021 februárjában állt elő a történetével, miszerint Brian Warner, azaz Marilyn Manson rendszeresen bántalmazta őt 2009 és 2011 között, amíg együtt jártak. A színésznő egyebek mellett állította, hogy a zenész a Kill You Like They Do In the Movies című dalának klipforgatásán erőszakosan bánt vele, egy imaszőnyeghez kötözte és korbáccsal ütötte. Mint mondta, a töréspont akkor jött el nála, amikor Manson baltával üldözte őt a házban.

Az énekest az elmúlt években több nő is beperelte szexuális visszaélés miatt, köztük Bianco is 2021-ben. A színésznő és Manson viszont a legfrissebb értesülések szerint peren kívül megegyeztek.

Ms. Bianco beleegyezett, hogy rendezi a Brian Warner és a Marilyn Manson Records, Inc. ellen benyújtott követeléseit, hogy továbbléphessen az életében és a karrierjében

– mondta a Rolling Stone-nak Esmé Bianco ügyvédje, Jay Ellwanger.

A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek.

Marilyn Mansont 2021 februárjában Evan Rachel Wood, a Westworld színésznője is a bántalmazójaként nevezte meg. A színésznő 2022 márciusában egy kétrészes dokumentumfilmet is kiadott, melyben elmesélte a történetét.