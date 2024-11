A Séfek séféből megismert Balogh Tamásné nem szeretne „egynyári híresség” lenni, az Ázsia Expresszben is szerepelne

Az idei Séfek séfe egyik legmegosztóbb szereplője volt a civil életben biztosításokkal foglalkozó Balogh Tamásné Eszter, akinek többször is sikerült elodáznia a versenyből való kiesését, annak ellenére, hogy társai már a kezdetektől fogva szívesen szabadultak volna tőle.

Arra már a gasztro-műsorban fény derült, hogy nem ez Balogh Tamásné első tévészereplése: Melody Eszter művésznéven korábban a Budapest TV-n lépett fel. A zene és a főzés után újabb műfajokat is meghódítana, erről a Borsnak adott interjújában beszélt.

Szeretnék nem egynyári híresség lenni, így igyekszem megragadni a siker grabancát, és új és újabb arcaimat megmutatni a nézőknek. Abban bízom, hogy szerepelhetek még műsorokban. Nagy vágyam például, hogy Paprika Dorinával részt vegyek az Ázsia Expresszben. Az lenne ám a pusztulj, gurulj! De a zenei karrieremet is szeretném újra feléleszteni. Most azon ügyködök, hogy szülessenek dalaim és a TikTok-oldalamat is szeretném fejleszteni