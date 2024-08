Nem csak világvége esetén praktikus a családi kiszerelésű vészhelyzeti vödör

A globális felmelegedés, a következtében kialakuló természeti csapások, és a világháború veszélyével fenyegető, lassan két és fél éve tartó orosz-ukrán háború árnyékában az utóbbi időben ismét egyre többször merül fel a világvége közelségének kérdése. Így nem csoda, hogy a klímaapokalipszis prófétájának tartott Jem Bendellen – akivel idén áprilisban készítettünk interjút – és a kőkorszakhoz hasonló jövőtől rettegő kőgazdagokon kívül a hétköznapi embereket is foglalkoztatja a kérdés.

Ahogy az sem meglepő, hogy a kapitalizmus zászlóshajójának számító Amerikai Egyesült Államokban az üzletláncok még a civilizációnk elpusztulására előre készülő kisebbségnek – vagyis a preppereknek –, vagy épp az árvizek / hurrikánok sújtotta területen élő embereknek is igyekeznek kedvezni egy-egy pénztárcabarát ajánlattal.

A magyarországi Metróhoz hasonló szisztémában működő, azaz kizárólag klubkártyával rendelkező vásárlókat kiszolgáló egyik nagy amerikai bolthálózat, a Costco polcain például többféle, minőségét hosszú évekig megőrző, és egyben viszonylag változatos fogásokból összeálló, sok adagot tartalmazó élelmiszercsomagot is értékesítenek. Egy-hét hónapra elegendő, vagy akár éves kiszerelésben is. A CBS News beszámolója szerintaz előbbi, 100-150 adag fagyasztva szárított fogást kínáló csomagokat már 100 dollár (36 ezer forint) alatt be lehet szerezni, az utóbbiakért viszont akár 2500 dollárt (909 ezer forintot) is elkérhetnek. Az egyszerűen víz hozzáadásával fogyasztásra kész főétellé főzhető fejadagokat és akár narancsléport vagy tejport is tartalmazó hatalmas vödrök különlegessége azonban nemcsak a méretükben rejlik, hanem abban is, hogy bontatlanul akár 25 évig is elállnak.

Az egyik gyártó, a ReadyWise visszautasíthatatlan ajánlatát, a „132 adagos vészhelyzeti élelmiszer-vödör” névre keresztelt terméket legutóbb az Instagramon 51 ezer követővel rendelkező, több bestseller-szakácskönyvet jegyző népszerű séf, Jeffrey Eisner is felfedezte magának – akinek a videóját az Egyesült Államok vezető reggeli tévéműsorától, a Todaytől kezdve a New York Postig bezárólag az amerikai sajtó is széles körben bemutatta.

„Szóval a Costcóban vagyok – ami a világon a legboldogabb hely számomra – és még soha nem láttam ilyet. Vannak itt ilyen vödrök, amiket csak vészhelyzeti élelmiszercsomagnak hívnak. Gondolom, arra az esetre vannak kitalálva, ha beköszönt az apokalipszis, ami bármikor bekövetkezhet, igaz? Ki tudja” – kezdte a videóját a meglepett szakács.

Majd fel is olvasta a több adag alfredo tésztát, sajtos makarónit, teriyaki rizst, zöldséges-krémes tésztát, paradicsomlevest, csirke ízű tésztalevest, vaníliapudingot, almás-fahéjas és barnacukros-juharszirupos gabonapelyhet, illetve barbeque-s babot is tartalmazó vödörben rejlő fogásokat.

Akár 25 éves lejárati idő, 132 adag, 63 dollár. Szóval, talán még akkor is minden rendben lesz, amikor a világ összeomlik. Amíg megvan a ReadyWise vészhelyzeti élelmiszer-készlete, addig minden rendben van a világgal

– fogalmazott a rögtönzött termékbemutató közben a szakács.

Aki az üzletlánc hűséges vásárlójaként egyedül azt hiányolta, hogy a más termékeknél megszokott kiszolgálással ellentétben a 23 ezer forintba kerülő túlélőcsomag tartalmát nem volt lehetősége megkóstolni a helyszínen. Persze egy kitartó gasztroinfluenszer itt nem adja fel, szóval Eisner úgy döntött, majd ő maga főzi meg a fogásokat a vödörből, hogy letesztelhesse, mire számíthat majd, ha egyszer beköszöntene az apokalipszis, de ő a túlélők között lenne.

És az ígérete szerint természetesen dokumentálni is fogja az egészet a Pressure Luck Cooking nevű honlapjához tartozó Instagram profilján, ahol egyelőre csupán egyetlen adag elkészítését mutatta be.

A kamera előtt elkészített első fogás, a mac and cheese – azaz sajtos makaróni – egyébként egész jól vizsgázott, hiszen a szakács szerint szinte ugyanolyan volt az íze, mint az ugyanazzal az egyszerű módszerrel elkészíthető, de jóval hamarabb lejáró hasonló termékeknek.

Már vagy másfél évtizede biznisz

Eisner felfedezésről szóló videója egy hónap alatt 2,2 millió lejátszást generált, ami nemcsak a termékcsaládnak és az üzletláncnak csinált jó nagy hírverést, hanem egy olyan, korábban is megjelenő összeesküvés-elméletnek is megfelelő táptalajt adhatott, ami arról szól, hogy a Costco fejesei tudhatnak valami pontosabbat az emberiség történetét baljós árnyként végigkísérő világvége pontos időpontjáról.

Tud a Costco valamit, amit mi nem? Vagy ez csak egy trükk, hogy rávegyenek az üzletükben való vásárlásra?

– tette fel a vélhetően csak poénnak szánt rafinált kérdést egy felhasználó a Facebookon, aki a gasztroinfluenszerhez hasonlóan valószínűleg nemrégiben ismerkedhetett meg a termékcsaláddal. Akkor, amikor az ételeket letesztelő szakács előtt még idén januárban egy másik internetes tartalomgyártó is felfedezte, hogy az üzletláncban ilyesmit is árulnak.

A TikTokot CharminglyFrugal néven használó Krystal Christensen az ítéletnap utáni túlélésre való felkészülését örökíti meg a 164 ezer követővel rendelkező közösségi oldalán. Az ő – 5,6 millió megtekintést elérő – videója alatti kommentszekcióban is megjelentek a fenti kérdéshez hasonló elméleteket terjesztő hozzászólók.

Bár, mint fentebb említettük, a könnyen elkészíthető receptek specialistájának számító szakács is azzal kezdte az első videóját, hogy a Costco hűséges vásárlójaként csak most találkozott először ezekkel a túlélőcsomagokkal, az amerikai nagyáruházakban valójában már régóta árulják őket. Így a világvége időpontjával kapcsolatban jól értesült üzletláncról szóló teóriában hívőket is ki kell, hogy ábrándítsuk: nem új termék bevezetéséről van szó, egyszerűen csak eddig nem tudtak róla, hogy létezik ilyen.

A prepper-influenszer videója mégis akkora összeesküvés-elmélet cunamit hozott magával a közösségi oldalakon, hogy a USA Today és az álhírek megcáfolásával foglalkozó Snopes honlapján is külön cikket szenteltek neki.

A tényellenőrző oldal nyomozásából pedig az is kiderült, hogy már vagy másfél évtizede, egészen pontosan 2008 óta egészen biztosan árulnak ilyen nagy kiszerelésű, akár évtizedekig is elálló élelmiszercsomagokat. Amikre egyébként a hurrikánok, árvizek és hasonló természeti csapások miatt egyes helyeken már most is nagy szükség lehet.

„Sokan viccelődnek ezekkel a vödrökkel és a lejárati idejükkel, de én olyan városban élek, ahol néhány évvel ezelőtt volt egy sárlavina, ami elvágott minket az autópályától, és a boltokban elég gyorsan elfogyott az élelmiszer. A covid alatt a mi polcaink is gyorsan kiürültek. Mindig jó ötlet, ha van egy vészhelyzeti élelmiszer-készletünk! Örülök, hogy ehető volt. Köszönöm a videókat!” – írta például egy kaliforniai kommentelő a szakács sajtos makarónit bemutató videójához.