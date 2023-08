Megkérte az ázsiai nő a mesterséges intelligenciát, csinosítsa ki a fotón, ami erre kifehérítette

Nem először merül fel faji előítélet a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban.

A 24 éves Rona Wang éppen a világ egyik legnevesebb egyetemén, Massachusettsi Műszaki Egyetemen, vagyis az MIT-n (Massachusetts Institute of Technology) diplomázik, matematikát és informatikát tanult, és a LinikedIn-profiljára akart magáról egy jó képet.

Közben kísérletezgetett a mesterséges intelligencia alapú képgenerátorral, a Playgrounddal, aminek ki is adta a feladatot:

Készíts az eredeti fotón látható lányról egy professzionális LinkedIn-profil fotót

– idézte vissza aztán a Twitterén.

A Playground pedig el is készült a fényképpel, csakhogy az ázsiai-amerikai nőből egy fehérbőrű és kék szemű, kaukázusi nőt varázsolt.

was trying to get a linkedin profile photo with AI editing & this is what it gave me 🤨 pic.twitter.com/AZgWbhTs8Q — Rona Wang (@ronawang) July 14, 2023

Wang elsőre jól szórakozott a képen, de aztán már annak örült, a példája is megmutatja, hogy a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatosan többször is felmerült már, ha nem is rasszisták, de azért faji elfogultsággal minimum vádolhatóak – mondta el a WCVB Channel 5 Boston kérdésére.

A Playground alapítója, Suhail Doshi a Twitteren elismerte, ilyen feladatokra, amit Wang kért a mesterséges intelligenciájuktól, még nem képes.

Még nem kaptam egy használható eredményt sem egy mesterséges intelligencia alapú fotógenerátortól vagy szerkesztőtől sem, így egyelőre új LinkedIn-profilfotó nélkül kell maradnom

– nyilatkozta még az Insidernek.