Járai Kíra: A szinkronszakmában dolgozók dolgozók anyagi és társadalmi megbecsülése a béka segge alatt van

Ma lesz A bálna című film hivatalos premiervetítése a mozikban, két nappal ezelőtt volt esedékes a díszvetítés. Járai Kíra szinkronrendezőként dolgozott a filmen, nemrég pedig az Instagram-oldalán írt arról, hogy a filmforgalmazó és más hírességek platformjairól értesült arról, mikor is volt a díszvetítés, meghívást ugyanis sem ő, sem a drámán dolgozó magyar stáb többi tagja nem kapott.

– írta posztjában.

Elkeserítő és érthetetlen, hogy ez a film forgalmazójának nem fontos, de ha nem is fontos, ezek szerint még a szokásos protokollt sem ismeri. Nekem mindenesetre fontos munka volt, szerettem csinálni, szóval ezúton szeretném megköszönni az egész stábnak a profi munkát, a stúdiónak a lehetőséget. @meszarosmate_aktor Neked meg külön köszönöm, hogy szívedet-lelkedet beleadtad ebbe a munkába. Talán legközelebb a díszbemutatón is ott lehetünk. Ti viszont menjetek és nézzétek meg a filmet, aztán mondjátok el, hogy tetszett – a szinkron is